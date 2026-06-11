Sokak számára akár meglepő is lehetett, amikor néhány nappal korábban nem két, hanem csak egy magyar csapatról írtunk, amely pályázott a részvételre. A bajnoki címvédő, Bajnokok Ligája-döntős Győri ETO indulása már biztos a legrangosabb európai kupasorozatban, míg a Fradi benyújtotta kérelmét a szabadkártyára. A DVSC viszont a kevesebb költséggel járó Európa-liga-szereplést választotta.

Miért nem jelentkezett a Bajnokok Ligája szabadkártyáért a DVSC?

Fotó: CLAUS FISKER / Ritzau Scanpix

Miért nem jelentkezett a Bajnokok Ligája szabadkártyáért a DVSC?

Új névvel, egy új játékossal, valamint négy akadémistával vág neki a következő szezonnak a DVSC. A csapat új névadója a SKYLINE lett. Érkezik a lengyel válogatott jobbátlövő, Monika Kobylinska. Az utánpótlásból pedig Ratalics Luca, Baranyi Dorottya, Majoros Gréta és Keller Petra is rendszeres tagja lesz a felnőtt keretnek. A klub három távozót jelentett be, Océane Sercien-Ugolin, a magyar válogatott jobbszélső, Grosch Vivien máshol folytatja, Hornyák Dóra pedig visszavonul.

A Loki honlapja arról ír, hogy a DVSC Kézilabda Kft-t a „felelős gazdálkodás és a tudatos építkezés jellemezte”. Ezért is tudott stabil maradni az elmúlt 12 évben a nehéz időszakok ellenére is.

„A tudatos tervezés és a stabil alapokon működő klubmodell eredménye, hogy a DVSC újra meghatározó klub lett a magyar kézilabdában, évről-évre dobogón végez a bajnokságban és/vagy a Magyar Kupában, sőt, a legmagasabb szinten, a Bajnokok Ligájában is megállta a helyét, hiszen két alkalommal is továbbjutott a csoportjából és nyolcaddöntőt játszhatott” – olvasható a klub közleményében.

A Bajnokok Ligája következő kiírására június 9-ig lehetett nevezni. Mivel a határidőig semmilyen információt nem kaptunk arról, hogy a magyar bajnokságban résztvevő csapatok milyen és mekkora összegű központi támogatásra számíthatnak, a klub vezetősége szerint felelőtlenség lett volna pályázni a Bajnokok Ligájában való részvételre.”

Megemlítik, egy-egy BL-idény több tízmillió forintos veszteséget jelent a klubnak. Ezért döntöttek úgy, „a kevesebb költséggel járó Európa Liga-szereplést választjuk”.