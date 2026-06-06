Órákkal az első elődöntő előtt már gyülekeztek a szurkolók az MVM Dome-ban. Két magyar válogatott játékossal, Albek Annával és Vámos Petrával a soraiban győzött a Metz HB a CSM Bucuresti ellen 32–27-re, így elsőként jutott be a női kézilabda Bajnokok Ligája vasárnapi döntőbe.

Albek remekül játszott, Vámos keveset: Bajnokok Ligája döntőben a francia Metz

Fotó: Ladóczki Balázs

Albek remekül játszott, Vámos keveset: Bajnokok Ligája döntőben a francia Metz

A Metz az előző két BL-kiírásban is bejutott a budapesti négyes döntőbe, viszont mindkét alkalommal negyedikként zárt. A román CSM Bucuresti 2018 után jutott el ismét a záróhétvégére, a francia Metz azonban korábban még soha nem játszhatott döntőt a sorozatban.

Albek Anna kezdőként kapott lehetőséget, de meglehetősen sok technikai hibával indult a találkozó. Elsőként a Metz tudott ellépni a Bucurestitől, a 19. percre fordulva 9-6-ra vezetett. A román csapat edzője, Bojana Popovic időt kért, próbálta megtörni az ellenfél játékát, de a szünetre 17-13-nál vonultak az öltözőbe a csapatok.

What a game Sarah Bouktit is having 🤯😳

7 goals already, including this beauty of a penalty 😍#ehfcl #ehffinal4 #handball pic.twitter.com/bz32tnwAio — EHF Champions League (@ehfcl) June 6, 2026

Vámos Petra csupán a második félidőben érkezett, minden bizonnyal vasárnapra pihentette a magyar válogatott irányítóját Emmanuel Mayonnade, a Metz vezetőedzője. Johanna Bundsen remekelt a francia kapuban: két gólt is szerzett, valamint 17 lövést hárított. A Bucuresti nem tudott mit kezdeni a Metz gyors támadásaival, amely végig kézben tudta tartani a mérkőzés alakulását. A Metz nyolccal is vezetett, de a román csapat faragni tudott hátrányából, végül Albek három góljával - Vámos nem talált be - 32—27-re győzött a francia csapat.

A Metz ötödik alkalommal jutott be a női kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjébe, és először készülhet arra, hogy döntőt játsszon a sorozatban.

SELFIE OF HISTORY. 🇫🇷🔥 @MetzHandball



Semi-final winners.

First-time EHF Champions League finalists.

Metz Handball are living the moment 📸✨

Who was your MVP? 👀#ehfcl #ehffinal4 #handball pic.twitter.com/oyK8nTihtn — EHF Champions League (@ehfcl) June 6, 2026

Női kézilabda Bajnokok Ligája, első elődöntő:

Metz HB (francia)-CSM Bucuresti (román) 32-27 (17-13)

A kétszeres címvédő Győri Audi ETO KC a szintén francia Brest Bretagne ellen játszik a második elődöntőben.