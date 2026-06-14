A férfi kézilabda Bajnokok Ligája döntőjében a Barcelona klasszis játékosainak rutinja döntőnek bizonyult. A spanyol együttes gyakorlatilag végig kézben tartotta a meccset, a negyeddöntőben a Veszprémet búcsúztató Füchse Berlin csak 2-2 után már csak futott az eredmény után.

A Barcelona esélyt se adott a Füchse Berlinnek a kézilabda BL-döntőben

Fotó: RONNY HARTMANN / AFP

A Barcelona dominált, újra felült Európa trónjára

A szünetben a Barca négy góllal vezetett, s ugyan a német csapat többször is visszakapaszkodott 2-3 gólra, de a gránátvörös-kékek győzelme nem forgott veszélyben. A Barcelona ezzel története 13. BL-győzelmét ünnepelhette és megkoronázta az egészen különleges idényét: Carlos Ortega együttese nemcsak Európában, a spanyol bajnokságban is dominált.

A finálé legeredményesebb játékosa Mathias Gidsel volt nyolc találattal. A Barcelonában Luís Frade hét, Blaz Janc és Aleix Gómez pedig hat-hat góllal járult hozzá a sikerhez. A kapuban Emil Nielsen parádézott, 14 védéssel segítette csapatát.