Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Foci-vb 2026 Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Fontos!

Megszólalt Orbán Viktor: egyértelmű üzenetet küldött a Fidesz-szavazóknak

Foci-vb 2026

Bombaerős holland kezdő; erődemonstrációt tartottak a németek | Élő foci-vb hírfolyam

Élő :
HollandiaJapán

Foci-vb 2026

Minden érdekes hír egy helyen.

Kövesse az Origón!
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A katalán kézilabdacsapat ismét felért a csúcsra. A Barcelona megszerezte története 13. Bajnokok Ligája-győzelmét, miután a kölni döntőben 37-34-re legyőzte a Füchse Berlint.

A férfi kézilabda Bajnokok Ligája döntőjében a Barcelona klasszis játékosainak rutinja döntőnek bizonyult. A spanyol együttes gyakorlatilag végig kézben tartotta a meccset, a negyeddöntőben a Veszprémet búcsúztató Füchse Berlin csak 2-2 után már csak futott az eredmény után.

A Barcelona esélyt se adott a Füchse Berlinnek a kézilabda BL-döntőben
A Barcelona esélyt se adott a Füchse Berlinnek a kézilabda BL-döntőben
Fotó: RONNY HARTMANN / AFP

A Barcelona dominált, újra felült Európa trónjára

A szünetben a Barca négy góllal vezetett, s ugyan a német csapat többször is visszakapaszkodott 2-3 gólra, de a gránátvörös-kékek győzelme nem forgott veszélyben. A Barcelona ezzel története 13. BL-győzelmét ünnepelhette és megkoronázta az egészen különleges idényét: Carlos Ortega együttese nemcsak Európában, a spanyol bajnokságban is dominált.

A finálé legeredményesebb játékosa Mathias Gidsel volt nyolc találattal. A Barcelonában Luís Frade hét, Blaz Janc és Aleix Gómez pedig hat-hat góllal járult hozzá a sikerhez. A kapuban Emil Nielsen parádézott, 14 védéssel segítette csapatát.

  • Kapcsolódó cikkek:
Megható, amit Németországban tettek a magyar sztárral, ráadásul magyar szavakkal
Csodálatos hírt jelentett be a Fradi magyar válogatott sztárja
Vb és szabadkártya nélkül: már Chema Rodríguez utódját keresik a dühös kéziszurkolók
Fontos döntésre vár az FTC: a Bajnokok Ligája-indulás a tét
A Győr elbukott, de a legnagyobb üzenetet a BL-döntő hősének az érkezése hordozza

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!