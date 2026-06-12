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Az FTC-Telekom női vízilabdacsapata ezüstérmes lett a Bajnokok Ligájában, miután a máltai fináléban ötméteresek után 17-14-re kikapott a görög Olimpiakosztól. A BL-döntő elképesztő fordulatokat hozott: a Fradi háromgólos hátrányból állt fel, két perccel a vége előtt már kettővel vezetett, végül azonban büntetőpárbaj döntött az aranyéremről.

A máltai BL-döntő sokáig nehéz helyzetben tartotta a Ferencvárost, hiszen az Olimpiakosz a harmadik negyedben már három góllal is vezetett. Matajsz Márk csapata azonban nem roppant össze: Kurucz-Gurisatti Gréta vezérletével nagy hajrát indított, fordított, és két perccel a vége előtt már kétgólos előnyben volt.

Gurisatti Gréta fantasztikus döntőt zárt, de a hét gólja is kevés volt az aranyéremhez a BL-döntőben Forrás: Fradi.hu
Gurisatti Gréta fantasztikus döntőt zárt, de a hét gólja is kevés volt az aranyéremhez a BL-döntőben
Forrás: Fradi.hu

A görög együttes innen is vissza tudott kapaszkodni, így az aranyérem sorsa ötméteresekkel dőlt el. A párbajban a Fradi játékosai nem tudtak gólt szerezni, az Olimpiakosz pedig kihasználta a lehetőségeit, és 17-14-re megnyerte a döntőt.

Kurucz-Gurisatti Gréta óriási meccset játszott, hét góljával a finálé egyik legjobbja volt, de ez sem volt elég a történelmi Fradi-sikerhez. Az Olimpiakosz 2015, 2021 és 2022 után negyedszer hódította el a legrangosabb európai klubtrófeát.

A BL-döntőt elbukta, de minden mást megnyert a Fradi

A Ferencváros női vízilabdacsapata így is történelmi idényt zárt. A 2017-ben alapított szakosztály először szerzett érmet a Bajnokok Ligájában, ráadásul a Magyar Kupa és a bajnoki cím megnyerése után Európa második legjobb csapataként fejezte be a szezont.

Női vízilabda Bajnokok Ligája, döntő:
Olimpiakosz–FTC-Telekom 17-14 – ötméteresekkel 3-0
Az FTC gólszerzői: Kurucz-Gurisatti 7, Keszthelyi 2, Plevritu 2, De Vries, Farkas, Ortiz 1-1.

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