A máltai BL-döntő sokáig nehéz helyzetben tartotta a Ferencvárost, hiszen az Olimpiakosz a harmadik negyedben már három góllal is vezetett. Matajsz Márk csapata azonban nem roppant össze: Kurucz-Gurisatti Gréta vezérletével nagy hajrát indított, fordított, és két perccel a vége előtt már kétgólos előnyben volt.

Gurisatti Gréta fantasztikus döntőt zárt, de a hét gólja is kevés volt az aranyéremhez a BL-döntőben

Forrás: Fradi.hu

A görög együttes innen is vissza tudott kapaszkodni, így az aranyérem sorsa ötméteresekkel dőlt el. A párbajban a Fradi játékosai nem tudtak gólt szerezni, az Olimpiakosz pedig kihasználta a lehetőségeit, és 17-14-re megnyerte a döntőt.

Kurucz-Gurisatti Gréta óriási meccset játszott, hét góljával a finálé egyik legjobbja volt, de ez sem volt elég a történelmi Fradi-sikerhez. Az Olimpiakosz 2015, 2021 és 2022 után negyedszer hódította el a legrangosabb európai klubtrófeát.

A BL-döntőt elbukta, de minden mást megnyert a Fradi

A Ferencváros női vízilabdacsapata így is történelmi idényt zárt. A 2017-ben alapított szakosztály először szerzett érmet a Bajnokok Ligájában, ráadásul a Magyar Kupa és a bajnoki cím megnyerése után Európa második legjobb csapataként fejezte be a szezont.

Női vízilabda Bajnokok Ligája, döntő:

Olimpiakosz–FTC-Telekom 17-14 – ötméteresekkel 3-0

Az FTC gólszerzői: Kurucz-Gurisatti 7, Keszthelyi 2, Plevritu 2, De Vries, Farkas, Ortiz 1-1.