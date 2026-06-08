A női kézilabda BL-döntőben a Metz 31-29-re legyőzte a Győri Audi ETO KC-t az MVM Dome-ban, ezzel története első Bajnokok Ligája-trófeáját nyerte meg. A Győr a hajrában még visszakapaszkodott, de a francia csapat nem omlott össze, és a legfontosabb pillanatokban mindig volt egy jó megoldása.

A BL-döntőben ezúttal a Győr húzta a rövidebbet

Fotó: Ladóczki Balázs

BL-döntő: a Győr hajrája már későn jött

A finálé elején a Győr még tartotta magát, később azonban a Metz egyre magabiztosabban kézilabdázott, és olyan előnyt épített fel, amelyet a magyar bajnok már nem tudott eltüntetni. A hajrában ugyan újra volt esélye a Győrnek, de a francia csapat a kritikus pillanatokban is higgadt maradt.

A Metz egyik vezére Sarah Bouktit volt, aki 12 gólt szerzett, és a döntő legjobbjának választották. Külön érdekesség, hogy a klasszis beálló a következő idénytől éppen a Győrt erősíti. Az ETO-nak így maradt a fájdalmas ezüstérem, és az érzés, hogy a bajnoki cím és a Magyar Kupa-győzelem mellé nagyon közel volt a tökéletes szezon.

„Felfoghatatlan és hihetetlen érzés”

A Metz magyar játékosa, Albek Anna a döntő után a Magyar Nemzetnek mondta el, milyen volt Budapesten BL-győztesnek lenni.

„Elmondani nem tudom, hogy ez mennyire furán hangzik, de már itt többen mondták, hogy kezdik megszokni. Felfoghatatlan és hihetetlen érzés” – mondta Albek, aki szerint a Metznek szinte kétszer kellett megnyernie a döntőt.

A francia csapat nagy előnyből engedte vissza a Győrt, de amikor a magyar bajnok közelebb zárkózott, nem roppant meg.

„Amikor hullámvölgybe kerültünk a meccs vége felé, és elveszítettük a nagyobb előnyünket, akkor sem remegtünk meg annyira, hogy a Győrnek megadjuk azt az esélyt, hogy átvegye a vezetést vagy kiegyenlítsen. Ezért nagyon büszke vagyok a csapatra” – fogalmazott Albek.

A magyar játékosnak különösen sokat jelentett, hogy családtagok és barátok előtt ünnepelhetett. „Nagyon örülök, hogy ezt itthon tudom átélni a családom és a barátaim körében” – tette hozzá.

„Nem ezért küzdöttünk egész évben”

A győri oldalon érthetően egészen más volt a hangulat. Szemerey Zsófia szerint nemcsak a döntőben, hanem az egész Final Four-hétvégén érezni lehetett, hogy valami hiányzik.