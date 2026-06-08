A női kézilabda BL-döntőben a Metz 31-29-re legyőzte a Győri Audi ETO KC-t az MVM Dome-ban, ezzel története első Bajnokok Ligája-trófeáját nyerte meg. A Győr a hajrában még visszakapaszkodott, de a francia csapat nem omlott össze, és a legfontosabb pillanatokban mindig volt egy jó megoldása.
BL-döntő: a Győr hajrája már későn jött
A finálé elején a Győr még tartotta magát, később azonban a Metz egyre magabiztosabban kézilabdázott, és olyan előnyt épített fel, amelyet a magyar bajnok már nem tudott eltüntetni. A hajrában ugyan újra volt esélye a Győrnek, de a francia csapat a kritikus pillanatokban is higgadt maradt.
A Metz egyik vezére Sarah Bouktit volt, aki 12 gólt szerzett, és a döntő legjobbjának választották. Külön érdekesség, hogy a klasszis beálló a következő idénytől éppen a Győrt erősíti. Az ETO-nak így maradt a fájdalmas ezüstérem, és az érzés, hogy a bajnoki cím és a Magyar Kupa-győzelem mellé nagyon közel volt a tökéletes szezon.
„Felfoghatatlan és hihetetlen érzés”
A Metz magyar játékosa, Albek Anna a döntő után a Magyar Nemzetnek mondta el, milyen volt Budapesten BL-győztesnek lenni.
„Elmondani nem tudom, hogy ez mennyire furán hangzik, de már itt többen mondták, hogy kezdik megszokni. Felfoghatatlan és hihetetlen érzés” – mondta Albek, aki szerint a Metznek szinte kétszer kellett megnyernie a döntőt.
A francia csapat nagy előnyből engedte vissza a Győrt, de amikor a magyar bajnok közelebb zárkózott, nem roppant meg.
„Amikor hullámvölgybe kerültünk a meccs vége felé, és elveszítettük a nagyobb előnyünket, akkor sem remegtünk meg annyira, hogy a Győrnek megadjuk azt az esélyt, hogy átvegye a vezetést vagy kiegyenlítsen. Ezért nagyon büszke vagyok a csapatra” – fogalmazott Albek.
A magyar játékosnak különösen sokat jelentett, hogy családtagok és barátok előtt ünnepelhetett. „Nagyon örülök, hogy ezt itthon tudom átélni a családom és a barátaim körében” – tette hozzá.
„Nem ezért küzdöttünk egész évben”
A győri oldalon érthetően egészen más volt a hangulat. Szemerey Zsófia szerint nemcsak a döntőben, hanem az egész Final Four-hétvégén érezni lehetett, hogy valami hiányzik.
„Nagyon sok érzés kavarog bennem. Nem ezért reménykedtünk, nem ezért küzdöttünk egész évben” – mondta a kapus.
Szemerey nem akarta a fáradtságra fogni a vereséget, pedig a Győr egy nappal korábban rendkívül kiélezett elődöntőt játszott. „Ezen a ponton már nem lehet erre fogni. Sok mindent mondhatnánk és felhozhatnánk. Élesebb volt a Metz, nyert két góllal, úgyhogy gratulálnunk kell nekik sajnos” – mondta.
A szezon értékelése közvetlenül a döntő után még neki is nehezen ment. „Büszkék lehetünk az egész éves munkánkra, de most még nagyon sok érzelem kavarog bennünk. Lehet, hogy később már jobban tudunk örülni ennek az éremnek, de most még nem” – tette hozzá Szemerey.
„A kifogás a kézilabdánkban volt”
Fodor Csenge még direktebben beszélt arról, miért úszott el a BL-arany. Szerinte a Győr nem a pihenőidő miatt veszített, hanem azért, mert nem tudta a saját játékát játszani.
„Nagyon sokat hibáztunk, és úgy gondolom, hogy ez a védekezéstől indult. Onnan nem tudtuk felépíteni az önbizalmunkat a támadásra” – mondta Fodor.
A győri szélső szerint az ETO-ból hiányzott az a sebesség és erő, amely máskor a csapat védjegye. „Sok hibával kézilabdáztunk, támadásban pedig nem vittük azt a gyors játékot és azt az erősebességet, amin mi tudunk játszani” – fogalmazott.
A hajrában még volt esély a fordításra, de Fodor belül már azt érezte, hogy a döntő elment. „A mai napon annyira mélyrepülésben voltunk, hogy még a végén is volt egy esély, amikor feljöttünk két gólra vagy egy gólra. De egyszerűen azt éreztem, hogy ez a meccs kicsúszott a kezünkből” – mondta.
„Nem fogunk kifogást keresni. A kifogás tényleg a kézilabdánkban volt, a pályán nem tudtuk úgy megoldani azt a feladatot, amit szerettünk volna” – jelentette ki Fodor.
A győriek így két hazai trófeával és BL-ezüsttel zárták az idényt, de a budapesti finálé után ez aligha vigasztalta őket. A Metz történelmet írt, Albek Anna és Vámos Petra magyar játékosként ünnepelhetett a francia csapattal, az ETO-nál pedig maradt a fájdalmas kérdés: hogyan csúszhatott ki a kezükből az este, amely tökéletes szezont érhetett volna?