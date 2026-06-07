A CSM Bucuresti idényét nehéz másként látni, mint súlyos csalódásként: a román fővárosi önkormányzat által támogatott klub nem nyerte meg a román bajnokságot, a Román Kupában korán búcsúzott, a budapesti BL-elődöntő pedig megmutatta, hogy a Metz ellen nem tudott valódi döntős teljesítményt nyújtani. Ebben a feszült hangulatban érkezett a sajtótájékoztató román kérdésblokkja, amely végül nem szakmai elemzésbe, hanem nyílt szóváltásba torkollott.
A BL-elődöntő után szakadt el a cérna Pinteánál
A jelenet akkor kezdődött, amikor az egyik román újságíró hosszabb, számonkérő felütéssel fordult Pinteához. A kérdések nemcsak a Metz elleni vereséget érintették, hanem azt is, mi történt a csapaton belül, milyen volt a kapcsolata Bojana Popoviccsal a mérkőzés közben, illetve milyen állapotban van a klub egy ennyire eredménytelen idény után.
Pintea nem várta meg, amíg a kérdésözön végigér. A CSM rutinos beállója, aki a pódiumon csapatkapitányként is próbálta védeni az öltözőt, románul közbevágott: „Leáll, vagy én állítsam le?” Ezután egyértelművé tette, hogy szerinte a sajtótájékoztató nem botránykeresésre való, és ha mondanivalója van az edzőjének, azt nem a nyilvánosság előtt fogja elmondani.
A játékos reakciójában az is benne volt, hogy a bukarestieket közvetlenül egy elveszített elődöntő után érték a legélesebb kérdések
„Elegem van ebből!” – fakadt ki Pintea, aki szerint a román sajtó túl gyakran csak a negatívumokat, a hibákat és a konfliktusokat keresi rajtuk, miközben azt is látni kellene, hogy a CSM hosszú idő után ismét eljutott Európa legjobb négy csapata közé.
ProSport: a CSM szezonja így is kudarc
A román sportsajtó ugyanakkor nem véletlenül volt kíméletlen. A ProSport különösen élesen fogalmazott a CSM Bucuresti idényéről, amely a nagy költségvetés és a magas elvárások ellenére hazai trófea nélkül maradt. A bukaresti csapat a bajnokságban alulmaradt a Gloria Bistrita mögött, a kupában sem jutott el a végső sikerig, majd Budapesten a Metz ellen sem tudta igazolni, hogy reális esélyese lehet a BL-hétvégének.
A Metz elleni elődöntőben a CSM sokáig kereste a ritmust, a francia csapat viszont határozottabbnak, pontosabbnak és mentálisan stabilabbnak tűnt. Bojana Popovics a mérkőzés után maga is elismerte, hogy együttese nem volt megfelelően felkészülve az ilyen szintű nyomásra, és csalódott volt amiatt, hogy nem azt a szellemiséget látta a pályán, amelyet várt.
Az EHF moderátora ironikus mondattal zárta le a jelenetet
A szóváltás után az EHF sajtótájékoztatójának moderátora igyekezett visszaterelni az eseményt a megszokott mederbe. A feszült másodpercek után angolul, száraz iróniával jegyezte meg: „Botrány, igen, pontosan ezt kerestük...” A mondat jól mutatta, hogy a nemzetközi közegben is érzékelhető volt: a sajtótájékoztató rövid időre túllépett a sportszakmai kereteken.
A moderátor ezután még megkérdezte, van-e további román kérdés, de a teremben már nem nagyon akadt jelentkező. A CSM küldöttsége hamarosan távozott, a jelenet pedig a vereségnél is hangosabb utóéletet kapott a román és a magyar sportsajtóban.