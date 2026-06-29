Egy rendkívül tapasztalt, nemzetközi rutinnal rendelkező játékos érkezett Szegedre, aki korábban több európai élcsapatban is megfordult. Nikola Portner pályafutása során szerepelt a BSV Bern, a Kadetten Schaffhausen, a Montpellier Handball, a Chambéry Savoie Mont Blanc Handball, valamint a SC Magdeburg együtteseiben. Utóbbival kétszer is Bajnokok Ligáját nyert, és korábban a Montpellier-rel is BL-győztes lett.

A BL-győztes Nikola Portner Szegeden folytatja pályafutását

Fotó: Andreas Gora/dpa Picture-Alliance via AFP

BL-győztes kapust igazolt az OTP Bank-PICK Szeged

Portner 1993-ban Lyonban született, és több mint 150 alkalommal szerepelt a svájci válogatottban. Sportos családból származik: édesapja, Zlatko Portner egykori világklasszis kézilabdázó volt, BEK-győzelmekkel és világbajnoki címmel.

A svájci játékos elmondta, tisztában van a Szeged hagyományaival, hiszen korábban ellenfélként már többször játszott a csapat ellen. Izgatottan várja az érkezést, a város megismerését és a közönség előtti játékot, külön kiemelve a PICK Arénát és a klub közösségét.