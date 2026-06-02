A finálé előtt a pályán köszöntötték a Szeged első bajnokcsapatát, amely kereken harminc évvel ezelőtt végzett az élen az NB I-ben, majd ünnepélyesen elbúcsúztatták a távozó Bodó Richárdot, aki könnyek között köszönte meg a szurkolónak Szegeden töltött tíz évet.

Bodó Richárd sírva búcsúzott a szegedi szurkolóktól

Fotó: M4 Sport

„Egy biztos: úgy megyek el innen, hogy nagyon fogtok hiányozni. Biztos vagyok benne, hogy most már meg tudunk inni egy pohár sört. Remélem, ma egy győztes meccs után fogok búcsúzni, beszélni veletek. Nagyon sajnálom, hogy így alakult. Ez az élet, megyünk tovább, de ma a bombázó távozik. Ég veletek, szurkoljatok mindig a csapatnak, és köszönöm ezt a tíz évet” – mondta könnyek között a válogatott játékos.

Bodó Richárd sírva búcsúzott a szegedi szurkolóktól

A döntő utolsó percében egyébként a győztes veszprémiek is szép gesztus tettek Bodó Richárd felé. Három másodperccel a vége előtt, 33-36-os vezetésnél üresen hagyták a kaput, és hagyták, hogy a Szeged csapatától búcsúzó átlövő lőhesse a találkozó utolsó gólját.

Bodó Richárd tíz év után távozik Szegedről, nyártól visszatér Tatabányára. A magyar válogatott átlövő profi pályafutását a Dunaferrnél kezdte, majd öt évet töltött el Tatabányán, 2016-ban igazolt a Szeged csapatához. A 132-szeres válogatott kézilabdázó szegedi időszaka alatt három bajnoki címet és két Magyar Kupát nyert.