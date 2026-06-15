Korábban arról az Origón is beszámoltunk már, hogy a magyar válogatott nem kapott szabadkártyát a 2027-es világbajnokságra, az IHF Törökországnak és Szaúd-Arábiának adta a két helyet. A döntés után a férfi kézilabda-válogatott körül újra fellángolt a vita: a szurkolók egy része már nemcsak a nemzetközi szövetséget, hanem Chema Rodríguezt és az MKSZ döntéshozóit is számon kéri.

Chema Rodríguez számára ennyi volt?

Fotó: JOHAN NILSSON/TT / TT NEWS AGENCY

Chema Rodríguez számára ennyi volt a szövetségi kapitányság?

Akkor azt is megírtuk, hogy a szövetség úgy döntött, marad Chema a helyén a kudarc ellenére is, és ezután a kézilabdás közösségi oldalakon hamar előkerült a kapitánykérdés is. Többen azt kifogásolták, hogy a szövetség mintha a szabadkártya sorsához kötötte volna Chema Rodríguez jövőjét, miközben a válogatott a pályán bukta el a világbajnoki szereplést. Sellei Zoltán kézilabdával foglalkozó szakíró nyilvános Facebook-posztjában keményen fogalmazott. „Egyszerűen nem értem, hogy a szabadkártya megléte vagy hiánya hogyan befolyásolhatta volna Chema Rodríguez jövőjét. Számomra ez érthetetlen, elfogadhatatlan és vállalhatatlan” – írta.

Most pedig jött az újabb hír: „A hozzánk eljutott információk alapján döntés született a magyar férfi kézilabda-válogatott szövetségi kapitányának jövőjéről. Egyelőre sajtóértesülésként kezelendő a hír, de úgy tudjuk, hogy az MKSZ megválik Chema Rodrígueztől.” – írta meg a Handballexpert nevű szakoldal. Elvileg napokon belül hivatalos lesz a hír.