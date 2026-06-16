Chema Rodriguez 2019-ben csatlakozott a szakmai stábhoz másodedzőként, majd 2022 tavaszán vette át a szövetségi kapitányi feladatokat.
Miért rúgták ki Chema Rodriguezt?
Irányításával a magyar válogatott a 2023-as és a 2025-ös világbajnokságon egyaránt a nyolcadik helyen végzett, a 2024-es Európa-bajnokságon ötödik lett, ugyanebben az évben pedig sikeresen kvalifikálta magát a párizsi olimpiára, ahol a tizedik helyen zárt. A 2026-os Európa-bajnokságon szintén tizedik lett a csapat.
A döntés hátterében elsősorban az áll, hogy a magyar válogatott idén májusban összesítésben egygólos vereséget szenvedett Szerbiától a világbajnoki selejtezőben, így lemaradt a 2027-es, Németországban rendezendő világbajnokságról. Ez egyben jelentősen csökkentette az esélyt arra is, hogy a csapat kijusson a következő olimpiára.
Chema Rodriguez hét évig dolgozott a válogatott stábjában, ebből több mint négy évig szövetségi kapitányként. Ezúton is szeretném megköszönni az Elnökség és a Szövetség nevében a munkáját, amely számos emlékezetes pillanattal ajándékozott meg minket"
– fogalmazott Ilyés Ferenc, az MKSZ elnöke.
Hozzátette, hogy a világbajnoki selejtező kudarca után az Elnökség átfogó értékelést végzett, és több szempont mérlegelését követően arra a következtetésre jutott, hogy változásra van szükség a férfiválogatott szakmai irányításában.
Az MKSZ közlése szerint a nemzeti csapat legközelebb novemberben találkozik újra, ugyanakkor a szövetség célja, hogy minél hamarabb megtalálja Rodriguez utódját. Az új szövetségi kapitány személyéről később adnak tájékoztatást.