Chema Rodriguez 2019-ben csatlakozott a szakmai stábhoz másodedzőként, majd 2022 tavaszán vette át a szövetségi kapitányi feladatokat.

Hivatalos: az MKSZ kirúgta Chema Rodriguezt

Fotó: JOHAN NILSSON/TT / TT NEWS AGENCY

Miért rúgták ki Chema Rodriguezt?

Irányításával a magyar válogatott a 2023-as és a 2025-ös világbajnokságon egyaránt a nyolcadik helyen végzett, a 2024-es Európa-bajnokságon ötödik lett, ugyanebben az évben pedig sikeresen kvalifikálta magát a párizsi olimpiára, ahol a tizedik helyen zárt. A 2026-os Európa-bajnokságon szintén tizedik lett a csapat.

A döntés hátterében elsősorban az áll, hogy a magyar válogatott idén májusban összesítésben egygólos vereséget szenvedett Szerbiától a világbajnoki selejtezőben, így lemaradt a 2027-es, Németországban rendezendő világbajnokságról. Ez egyben jelentősen csökkentette az esélyt arra is, hogy a csapat kijusson a következő olimpiára.

Chema Rodriguez hét évig dolgozott a válogatott stábjában, ebből több mint négy évig szövetségi kapitányként. Ezúton is szeretném megköszönni az Elnökség és a Szövetség nevében a munkáját, amely számos emlékezetes pillanattal ajándékozott meg minket"

– fogalmazott Ilyés Ferenc, az MKSZ elnöke.

Hozzátette, hogy a világbajnoki selejtező kudarca után az Elnökség átfogó értékelést végzett, és több szempont mérlegelését követően arra a következtetésre jutott, hogy változásra van szükség a férfiválogatott szakmai irányításában.

Az MKSZ közlése szerint a nemzeti csapat legközelebb novemberben találkozik újra, ugyanakkor a szövetség célja, hogy minél hamarabb megtalálja Rodriguez utódját. Az új szövetségi kapitány személyéről később adnak tájékoztatást.