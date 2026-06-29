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A FTC-Telekom jégkorongcsapatánál a 2026/27-es ICEHL-szezon keretének kialakítása tovább folytatódik. A Fradi legutóbb Galajda Zsombor hosszabbítását és az NHL-draftolt csatár, Carter Savoie érkezését jelentette be, most pedig Mattyasovszky Gergely is meghosszabbította szerződését, így a következő idényben is a csapat játékosa marad.

A 24 éves támadó 2024 nyarán érkezett a Fradihoz a DVTK Jegesmedvék együttesétől, majd egy Erste Liga-szezon után az ICE Hockey League-ben is bemutatkozhatott, ahol 46 mérkőzésen 1 gólt és 3 gólpasszt jegyzett. 

Mattyasovszky Gergely marad a Fradiban
Mattyasovszky Gergely marad a Fradiban 
Fotó: fradi.hu

A Ferencvárossal közben Magyar Kupát és Szuperkupát is nyert, így már mindkét sorozatban kétszer ünnepelhetett elsőséget zöld-fehér mezben.

Mattyasovszky Gergely szerződést hosszabbított a Fradival

Mattyasovszky Gergely a magyar U25-ös válogatottal megnyerte a Rusty Kupát, és a világbajnoki felkészülésben is szerepet kapott, bár végül nem került az utazó keretbe. 

A Ferencváros Magyarország egyik legnépszerűbb klubja, úgyhogy mindenki, aki a csapatot képviseli, úgy érzem, hogy egyben az egész országot is képviseli. Csapatszinten és egyénileg is az a cél, hogy jobban teljesítsünk, mint az előző szezonban, mert szerintem még sok van ebben a csapatban, a magyar mag nagyon jól összeállt” 

– nyilatkozta a klub honlapjának Mattyasovszky Gergely.

Fodor Szabolcs általános igazgató kiemelte, hogy Mattyasovszky sokat fejlődött a klubnál, és a harmadik ferencvárosi szezonjában is tovább léphet a fejlődési úton.

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