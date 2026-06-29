A 24 éves támadó 2024 nyarán érkezett a Fradihoz a DVTK Jegesmedvék együttesétől, majd egy Erste Liga-szezon után az ICE Hockey League-ben is bemutatkozhatott, ahol 46 mérkőzésen 1 gólt és 3 gólpasszt jegyzett.

Mattyasovszky Gergely marad a Fradiban

Fotó: fradi.hu

A Ferencvárossal közben Magyar Kupát és Szuperkupát is nyert, így már mindkét sorozatban kétszer ünnepelhetett elsőséget zöld-fehér mezben.

Mattyasovszky Gergely szerződést hosszabbított a Fradival

Mattyasovszky Gergely a magyar U25-ös válogatottal megnyerte a Rusty Kupát, és a világbajnoki felkészülésben is szerepet kapott, bár végül nem került az utazó keretbe.

A Ferencváros Magyarország egyik legnépszerűbb klubja, úgyhogy mindenki, aki a csapatot képviseli, úgy érzem, hogy egyben az egész országot is képviseli. Csapatszinten és egyénileg is az a cél, hogy jobban teljesítsünk, mint az előző szezonban, mert szerintem még sok van ebben a csapatban, a magyar mag nagyon jól összeállt”

– nyilatkozta a klub honlapjának Mattyasovszky Gergely.

Fodor Szabolcs általános igazgató kiemelte, hogy Mattyasovszky sokat fejlődött a klubnál, és a harmadik ferencvárosi szezonjában is tovább léphet a fejlődési úton.