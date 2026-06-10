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Gyászol a magyar jégkorong-társadalom. Életének 67. esztendejében elhunyt Terjék István hatszoros magyar bajnok, válogatott jégkorongozó, a BVSC, a Székesfehérvári Volán és a Fradi hátvédje, egy B és öt C csoportos jégkorong-világbajnokság résztvevője.

Gyászol a Fradi-család, 66 évesen elhunyt a klub korábbi kiválósága, a zöld-fehér színekben négyszeres bajnok és kétszeres kupagyőztes jégkorongozó, Terjék István. Az egykori kiváló hátvéd 1959 december 11-én született, pályafutása során összesen hatszor szerzett bajnoki címet, az FTC mellett olyan klubokban játszott, mint a BVSC és a Székesfehérvári Volán.

Terjék István a Fradiban is játszott
Terjék István a Fradiban is játszott
Fotó: Magyar Jégkorong Facebook-oldala

A Fradi-család mellett a hokitársadalom is gyászol

A magyar válogatott tagjaként ötször szerepelt C-csoportos, egyszer pedig B-csoportos világbajnokságon. Az FTC-vel 1991-ben, 1992-ben, 1993-ban és 1994-ben ünnepelhetett bajnoki címet, míg a Magyar Kupát 1991-ben és 1992-ben emelhette a magasba zöld-fehérben. A hokitársadalom egészét lesújtotta a halálhíre a kiváló korábbi játékosnak.

 

 

 

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