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Jelentős változások várhatók az FTC-Telekom jégkorongcsapatánál a következő szezon előtt. A Fradi pénteken bejelentette, hogy öt magyar és hat légiós játékos távozik az ICEHL-ben szereplő együttes keretéből, amelynek átalakítása már megkezdődött.

A klub korábban arról adott tájékoztatást, hogy az edzői stáb változatlan marad, így Timo Saarikoski vezetőedző, valamint Yul Hennelly és Teemu Toivanen segítői biztosítják a folytonosságot a következő idényben is. A játékoskeretben ugyanakkor komoly mozgás várható.

Hungary's forward Istvan Sofron (L) and France's defender Pierre Crinon vie during the IIHF Ice Hockey Men's World Championships Preliminary Round - Group A match between France and Hungary in Tampere, Finland, on May 16, 2023. (Photo by Heikki Saukkomaa / Lehtikuva / AFP) / Finland OUT
Sofron István is a Fradi távozói között van
Fotó: HEIKKI SAUKKOMAA / Lehtikuva

A Fradi komoly átalakításba kezdett

A Ferencváros közleménye szerint a magyar játékosok közül Sofron István, Nagy Krisztián, Farkas Boldizsár, Seregély Máté és Tóth Richárd nem lesz tagja a 2026–2027-es keretnek. Különösen nagy veszteség lehet a világbajnoki bennmaradást ünneplő magyar válogatott két játékosának, Sofronnak és Nagynak a távozása.

A búcsúzók közül többen meghatározó szerepet játszottak a klub sikereiben. Seregély Máté három magyar bajnoki címet nyert a Ferencvárossal, emellett egy Szuperkupa- és két Magyar Kupa-győzelmet is ünnepelhetett. Sofron István, Nagy Krisztián és Farkas Boldizsár egyaránt egy-egy Magyar Kupa- és Szuperkupa-siker részese volt zöld-fehérben. Tóth Richárd két időszakban is erősítette a Fradit, ezalatt három magyar bajnoki címet, két Erste Liga-elsőséget, két Magyar Kupa-győzelmet és egy Szuperkupa-sikert gyűjtött.

A légiósok közül Joose Antonen, Tyler Coulter, Luke Green, Gordie Green, Marek Hudec és Alexander Ytterell távozik. A hat külföldi játékos egyaránt egy szezont töltött a Ferencvárosnál, és mindannyian hozzájárultak a csapat Magyar Kupa- és Szuperkupa-győzelméhez.

A keret átalakítása már Brady Shaw és Arany Gergely korábban bejelentett távozásával elkezdődött, így a következő hetekben további bejelentések várhatók az FTC-Telekom háza tájáról.

A Ferencváros a közleményében megköszönte a távozó játékosok munkáját, és sok sikert kívánt nekik pályafutásuk folytatásához.

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