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Csodálatos hírek érkeztek Görögországból. A Fradi női kézilabdacsapatának egyik legnagyobb erőssége, Simon Petra ugyanis bejelentette, hogy igent mondott párjának a közös nyaralásuk során.

Simon Petrára ezúttal is nagy szerep hárult a Fradi női kézilabdacsapatánál, hiszen 21 éves kora ellenére ő lőtte a legtöbb gólt a 2025/2026-os idény során, sőt a játékpercek terén is mindenkit beelőzött. A magyar válogatott irányító szerelme is egy ismert sportoló, Biben Barnabás, aki korábban a labdarúgó NB I-ben is bemutatkozhatott. A sportoló pár csütörtökön csodálatos hírt osztott meg a rajongókkal.

Simon Petra csodálatos hírt közölt a Fradi-szurkolókkal
Simon Petra csodálatos hírt közölt a Fradi-szurkolókkal
Fotó: Fradi.hu

Görögországban jegyezték el a Fradi sztárját

Simon Petra a hivatalos közösségi oldalán osztotta meg a hírt, miszerint igent mondott futballista szerelmének, Biber Balázsnak. A lánykérésre Görögországban, Santorini szigetén került sor, ahonnan friss fotókat is posztolt a Fradi irányítója.

A 21 éves Eb-bronzérmes kézilabdázó hosszú idényen van túl, mely során a fővárosi zöld-fehérekkel NB I-es ezüstérmes, a Magyar Kupában pedig bronzérmes lett. Sajnos a Bajnokok Ligájában nem jött össze a budapesti Final Four, Simonék a negyeddöntőben búcsúztak a későbbi győztes Metz ellen.

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