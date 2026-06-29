Szomorú hírről számolt be a fővárosi zöld-fehér csapat: meghalt a Fradi magyar bajnok kézilabdázója, Szilágyi Gizella.
Meghalt a Fradi kézilabdázója, Szilágyi Gizella
Szilágyi Gizella 2026. június 28-án,
77 éves korában hunyt el. Az egykori kézilabdázó 1948. október 12-én született, és tagja volt a Ferencváros első kispályás női kézilabda-bajnokcsapatának, amely 1966-ban hódította el az aranyérmet.
Sikereit ezt követően is gyarapította: 1967-ben Magyar Népköztársaság Kupát nyert a fővárosi együttessel, majd 1968-ban ismét magyar bajnoki címet ünnepelhetett.
A sportágtól visszavonulása után sem távolodott el, élete végéig rendszeres látogatója volt az Elek Gyula Arénának, és figyelemmel kísérte a kézilabda eseményeit.
Szilágyi Gizella emlékét a magyar kézilabda és egykori klubja is megőrzi.