Szomorú hírről számolt be a fővárosi zöld-fehér csapat: meghalt a Fradi magyar bajnok kézilabdázója, Szilágyi Gizella.

Meghalt Szilágyi Gizella, a Fradi korábbi kézilabdázója

Fotó: David Tomaseti / Unsplash

Meghalt a Fradi kézilabdázója, Szilágyi Gizella

Szilágyi Gizella 2026. június 28-án,

77 éves korában hunyt el. Az egykori kézilabdázó 1948. október 12-én született, és tagja volt a Ferencváros első kispályás női kézilabda-bajnokcsapatának, amely 1966-ban hódította el az aranyérmet.

Sikereit ezt követően is gyarapította: 1967-ben Magyar Népköztársaság Kupát nyert a fővárosi együttessel, majd 1968-ban ismét magyar bajnoki címet ünnepelhetett.

A sportágtól visszavonulása után sem távolodott el, élete végéig rendszeres látogatója volt az Elek Gyula Arénának, és figyelemmel kísérte a kézilabda eseményeit.

Szilágyi Gizella emlékét a magyar kézilabda és egykori klubja is megőrzi.