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Megműtötték a Ferencváros klasszisát. Leimeter Dóra, a Fradi női vízilabdacsapatának játékosa vállműtéten esett át.

A Fradi magyar válogatott vízilabdázója vállműtéten esett át. A Fradi vízilabdacsapatának közösségi oldalán azt írják, Leimeter Dóra a Bajnokok Ligája-ezüstérem megszerzése és a hazaérkezés után jóformán egyből befeküdt a kórházba. Kiemelik, hogy a magyar válogatott játékos hónapok óta komoly fájdalmakkal játszott.

A Fradi klasszisa sikeres vállműtéten esett át
A Fradi klasszisa sikeres vállműtéten esett át 
Fotó: FTC Vízilabda/Facebook

A Fradi sztárja hónapok óta fájdalmakkal játszott

A szakosztály közösségi oldalának fényképpel illusztrált bejegyzésében Leimeter Dóra a kórházi ágyban fekve mosolyog, jobbkezének hüvelykujjával pedig mutatja, hogy minden rendben van.

A 30 éves Leimeter Dóra a Ferencvárosban és a magyar válogatottban is alapember, utóbbiban 2014-ben mutatkozott be, olimpiai bronzérmes, háromszoros világbajnoki ezüstérmes, valamint Európa-bajnoki második és harmadik helyezett.

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