Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Foci-vb 2026 Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Eldől Orbán Viktor sorsa – fontos részletek derültek ki a Fidesz közelgő kongresszusáról

Fontos

Megszólaltak az Origónak: megrázó részletek a debreceni egyetemi robbanás áldozatáról

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Egy induló már biztos. A magyar bajnok Győri Audi ETO KC biztosan ott lesz a női kézilabda Bajnokok Ligája 2026–2027-es idényének mezőnyében, míg a bajnoki ezüstérmes FTC szabadkártyával szeretné kivívni a szereplés jogát.

A magyar csapatok kedvező helyzetből várhatják az európai kupasorozatok következő kiírását, ugyanis Magyarország vezeti a női BL-koefficiensrangsort. Az előzetes kvóták alapján egy magyar együttes automatikusan indulhat a Bajnokok Ligájában, míg három klub az Európa Ligában kap helyet. A korábbi évekhez hasonlóan azonban az FTC benyújtotta kérelmét a BL-indulásra.

Ott lesz a Bajnokok Ligájában az FTC?
Ott lesz a Bajnokok Ligájában az FTC?
Fotó: Nasz Nikolett

Ott lesz a Bajnokok Ligájában az FTC?

A BL főtábláján a Győr részvétele biztos, miután megnyerte a hazai bajnokságot. A kisalföldiek ugyanakkor csalódottan zárták a nemzetközi szezont, hiszen a budapesti négyes döntő fináléjában 31–29-re kikaptak a francia Metztől.

A Ferencváros benyújtotta szabadkártya-kérelmét a Bajnokok Ligájára. A zöld-fehérek biztosítékként az Európa Ligára is neveztek arra az esetre, ha nem kapnának indulási jogot a legrangosabb európai kupasorozatban. Az FTC 2015 óta minden szezonban szerepelt a BL-ben, és 2023-ban döntőt is játszott.

Az Európa Liga mezőnyében már biztos helye van a bajnoki bronzérmes Debrecennek és a negyedik helyen végző MOL Esztergomnak. A sorozatra szabadkártyát igényelt az ötödik helyezett Vác is.

A férfi klubok európai kupanevezéseinek határideje június 16-án jár le.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!