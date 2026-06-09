A magyar csapatok kedvező helyzetből várhatják az európai kupasorozatok következő kiírását, ugyanis Magyarország vezeti a női BL-koefficiensrangsort. Az előzetes kvóták alapján egy magyar együttes automatikusan indulhat a Bajnokok Ligájában, míg három klub az Európa Ligában kap helyet. A korábbi évekhez hasonlóan azonban az FTC benyújtotta kérelmét a BL-indulásra.

Ott lesz a Bajnokok Ligájában az FTC?

Fotó: Nasz Nikolett

Ott lesz a Bajnokok Ligájában az FTC?

A BL főtábláján a Győr részvétele biztos, miután megnyerte a hazai bajnokságot. A kisalföldiek ugyanakkor csalódottan zárták a nemzetközi szezont, hiszen a budapesti négyes döntő fináléjában 31–29-re kikaptak a francia Metztől.

A Ferencváros benyújtotta szabadkártya-kérelmét a Bajnokok Ligájára. A zöld-fehérek biztosítékként az Európa Ligára is neveztek arra az esetre, ha nem kapnának indulási jogot a legrangosabb európai kupasorozatban. Az FTC 2015 óta minden szezonban szerepelt a BL-ben, és 2023-ban döntőt is játszott.

Az Európa Liga mezőnyében már biztos helye van a bajnoki bronzérmes Debrecennek és a negyedik helyen végző MOL Esztergomnak. A sorozatra szabadkártyát igényelt az ötödik helyezett Vác is.

A férfi klubok európai kupanevezéseinek határideje június 16-án jár le.