Az FTC-Telekom jégkorongcsapata tovább építi keretét a 2026/27-es ICEHL-szezonra. A klub bejelentette, hogy Mihalik András is marad a Ferencvárosnál.

Mihalik András szerződést hosszabbított az FTC-vel

Fotó: fradi.hu

A 2003-as születésű támadó a Debrecenből érkezett a Fradi első ICEHL-idénye előtt, és gyorsan a csapat egyik legfontosabb magyar játékosává vált. Az előző szezonban 48 mérkőzésen 15 pontot (7 gól, 8 assziszt) szerzett, ezzel ő lett a Ferencváros legeredményesebb magyar hokisa.

Mihalik András az FTC játékosa marad

Kiemelkedő teljesítménye volt a Pustertal elleni mesterhármas, amellyel első magyarként ért el ilyen bravúrt FTC-mezben az ICEHL-ben. Mihalik a magyar válogatott keretének is rendszeres tagja, és a 2024/25-ös A-csoportos világbajnokságon két góllal járult hozzá a történelmi bennmaradáshoz.

„Azért döntöttem a maradás mellett, mert Magyarországon egyedülálló lehetőség az, hogy az osztrák jégkorongbajnokságban lehessen játszani. Ebben a ligában gyorsabban kell dönteni a pályán, gyorsabban történnek az események, hasonló egy A-csoportos világbajnoksághoz” – nyilatkozta Mihalik András a döntése hátteréről.

„Andris idén is minket fog erősíteni, és azon a fejlődési pályán haladhat tovább, amelyet a tavalyi szezonban elkezdett” – nyilatkozta Fodor Szabolcs, az FTC általános igazgatója a szerződéshosszabbításról.