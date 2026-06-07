A Győri Audi ETO KC óriási csatában jutott be a döntőbe: Per Johansson csapata 31-30-ra verte a Brest Bretagne-t. Öt perccel a vége előtt még a Brest vezetett, de a hajrában csak az ETO szerzett gólt az MVM Dome-ban. A döntő előtti egyik kérdés éppen az lehet, mennyit vett ki a győriekből a későbbi, végletekig kiélezett elődöntő.

A Győri Audi ETO KC szurkolói elképesztő hangulatot tudnak teremtettek

Fotó: Ladóczki Balázs

A francia Metz története során először jutott be a sorozat fináléjába, miután az első elődöntőben 32-27-re legyőzte a CSM Bucurestit. A Metzben két magyar válogatott játékos, Albek Anna és Vámos Petra is szerepel: Albek kezdőként játszott és három gólt szerzett, Vámos a második félidőben kapott lehetőséget. Emmanuel Mayonnade csapata már a szünetben 17-13-ra vezetett, később nyolc góllal is ellépett, a román együttes csak kozmetikázni tudta az eredményt.

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Per Johansson vezetőedző a döntő előtt arról is beszélt, hogy a Metz ellen szintén nagyon kemény csata vár a zöld-fehérekre. „Más stílusban játszanak, mint a Brest, de ugyanolyan erősek; nagy tempóban kézilabdáznak, fizikailag kemények, kiváló lövőik és jó beállójuk van, összességében pedig nagyon komplett csapatot alkotnak. Nagyon boldogok vagyunk a győzelem után, hogy ismét Bajnokok Ligája-döntőbe jutottunk, és természetesen osztozom a klub álmában, hogy sorozatban háromszor nyerjük meg a trófeát. Elégedettek vagyunk, megkönnyebbültünk, ugyanakkor még mindig hatalmas bennünk az éhség, hogy hazavigyük, illetve Győrben tartsuk a trófeát” – nyilatkozta a svéd szakvezető.

A Győri ETO kapusai nem brillíroztak szombaton: Szemerey Zsófi kezdett a kapuban, majd a második félidő elején is visszajött, de csupán három védése volt (12 százalékkal). Hatadou Sako ugyan szinte a legjobb pillanatokban mutatta be mindkét védését (20 százalékkal), a vasárnapi döntőben az összesen 5 hárítás nagyon kevés lesz. Nem beszélve arról, hogy a Metz kapusa, Johanna Bundsen 17 védéssel (39 százalékos hatékonysággal) vétette észre magát a Bucuresti ellen.

Negyvenhat másodperc kellett az első ETO-gólhoz, Stanko hamar betalált, majd Fodor Csenge megduplázta az előnyt.

Búcsúmeccs is volt a vasárnapi: a döntő után már biztosan visszavonul a Győr két legendás svéd válogatott játékosa, a csapatkapitány Anna Lagerquist és a jobbszélső Nathalie Hagman.

De Paula bombagólt szerzett, a Metz igyekezett tartani a tempót, és 3-2-re szépített, majd jobbszélről egyenlíteni is tudott.