A Győri Audi ETO KC óriási csatában jutott be a döntőbe: Per Johansson csapata 31-30-ra verte a Brest Bretagne-t. Öt perccel a vége előtt még a Brest vezetett, de a hajrában csak az ETO szerzett gólt az MVM Dome-ban. A döntő előtti egyik kérdés éppen az lehet, mennyit vett ki a győriekből a későbbi, végletekig kiélezett elődöntő.
A francia Metz története során először jutott be a sorozat fináléjába, miután az első elődöntőben 32-27-re legyőzte a CSM Bucurestit. A Metzben két magyar válogatott játékos, Albek Anna és Vámos Petra is szerepel: Albek kezdőként játszott és három gólt szerzett, Vámos a második félidőben kapott lehetőséget. Emmanuel Mayonnade csapata már a szünetben 17-13-ra vezetett, később nyolc góllal is ellépett, a román együttes csak kozmetikázni tudta az eredményt.
Zsinórban a harmadik BL-győzelmére készült a Győri Audi ETO KC
Per Johansson vezetőedző a döntő előtt arról is beszélt, hogy a Metz ellen szintén nagyon kemény csata vár a zöld-fehérekre. „Más stílusban játszanak, mint a Brest, de ugyanolyan erősek; nagy tempóban kézilabdáznak, fizikailag kemények, kiváló lövőik és jó beállójuk van, összességében pedig nagyon komplett csapatot alkotnak. Nagyon boldogok vagyunk a győzelem után, hogy ismét Bajnokok Ligája-döntőbe jutottunk, és természetesen osztozom a klub álmában, hogy sorozatban háromszor nyerjük meg a trófeát. Elégedettek vagyunk, megkönnyebbültünk, ugyanakkor még mindig hatalmas bennünk az éhség, hogy hazavigyük, illetve Győrben tartsuk a trófeát” – nyilatkozta a svéd szakvezető.
A Győri ETO kapusai nem brillíroztak szombaton: Szemerey Zsófi kezdett a kapuban, majd a második félidő elején is visszajött, de csupán három védése volt (12 százalékkal). Hatadou Sako ugyan szinte a legjobb pillanatokban mutatta be mindkét védését (20 százalékkal), a vasárnapi döntőben az összesen 5 hárítás nagyon kevés lesz. Nem beszélve arról, hogy a Metz kapusa, Johanna Bundsen 17 védéssel (39 százalékos hatékonysággal) vétette észre magát a Bucuresti ellen.
Negyvenhat másodperc kellett az első ETO-gólhoz, Stanko hamar betalált, majd Fodor Csenge megduplázta az előnyt.
Búcsúmeccs is volt a vasárnapi: a döntő után már biztosan visszavonul a Győr két legendás svéd válogatott játékosa, a csapatkapitány Anna Lagerquist és a jobbszélső Nathalie Hagman.
De Paula bombagólt szerzett, a Metz igyekezett tartani a tempót, és 3-2-re szépített, majd jobbszélről egyenlíteni is tudott.
A döntő előtt konstatálhattuk: a győriek holland válogatott jobbátlövője, Dione Housheer vezeti a Bajnokok Ligája négyes döntő góllövőlistáját kilenc találattal. Őt a Metz játékosa, Sarah Bouktit követte egyetlen góllal lemaradva. A beállós nyáron épp Győrbe igazol Metzből.
A franciák fordítottak, de nem örülhettek sokáig, De Paula és (Fodor Csenge labdaszerzése után) Hagman is betalált (5-4).
Ezután a kapus Sako percei következtek, aki üres kapura dobott egy parádés, egészpályás gólt, majd védett egy elképesztőt.
Stanko góljával pedig már 8-5-re vezetett az ETO.
A 11. percben Albek Anna szerzett szép gólt a jobbszélről, a magyar légiós gólja tapsot érdemelt. De Paula labdaszerzés után nem hibázott, majd háromra nőhetett volna az ETO-fölény, de a metzi Bundsen kivédte a jobbról érkező lövést.
Bouktit megállíthatatlan volt
De Paula vitte a hátán a Győrt, a cunderből lőtt góljával már 11-8-ra vezetett az ETO. Igaz, a másik oldalon hetesből szépítettek a franciák (11-9). A svéd kapus újabb remek védése után vérszemet kapott a Metz, Deuna üres kapus góljával 12-11 lett. De ott volt a kapuban Sako, aki ziccert fogott, és nem engedte, hogy egyenlítsenek a vendégek (12-11).
Bouktit beállóból aztán csak egyenlített. Ezekben a percekben nem sok gólt szerzett a Győr.
ETO-időkérés után jobb formába került a vendéglátó, Hageso és Houesheer is betalált, közte Bouktit is megszerezte a sokadik gólját. A 21. percben a BL-döntő után Győrbe igazoló beállós hetest hibázott.
Vámos Petra szombaton nem sokat játszott, most becserélte őt a Metz edzője. Jörgensen első dobásából gólt szerzett, Bouktit pedig ekkor már hétgólos volt (15-14).
Sako meg tudta állítani Bouktitot, Hagman pedig már a negyedik gólját jegyezte élete utolsó meccsén.
Vámos Petra gyönyörű góljával ismét közelebb került az ETO-hoz a Metz, de Housheer 17-15-re módosította az állást.
Időt is kért a franciák edzője. Amikor a 27. percben egy labdaszerzés után Wajoka egyenlíthetett volna, a kapujába visszafutó Sako óriásit védett, így maradt a 17-16.
Ezek után magyar gólnak lehetett örülni, Albek Anna hetessel egyenlített.
A franciák 3-4-nél, egyetlen egyszer vezettek, és aztán négy másodperccel a félidő vége előtt újra sikerült előnybe kerülniük. A gólt ki más szerezte volna, mint Bouktit, aki 9 gólt vágott az első játékrészben.
Ezek után 18-17-es Metz-vezetéssel vonultak pihenőre a felek a szünetben a megjelent 20 022 néző előtt.
A Győr számára szokatlan a helyzet, az előző két évben ugyanis 5-5 góllal vezetett a szünetben.
Sako védésével kezdődött a második játékrész, majd Housheer távolról egyenlített.
Housheer egy keményebb szabálytalanság után örülhetett, mert videóbírózás után csak két percet kapott.
Ezek után a Metz magyar légiósának, Vámos Petrának a percei következtek, hiszen két gólt is szerzett.
Mivel Fodor Csengét is leküldték két percre, egy ideig kettős emberelőnyben volt a Metz. Mégis Hageso szerzett gólt, majd Bouktit rövid időn belül kettőt is behúzott, közte De Paula tudott egyet lőni (20-22).
Housheer gólja után Szemerey Zsófi állt be Albek Anna heteséhez, de nem tudott hárítani, magabiztos volt a magyar légiós (21-23).
Állandósult a Metz-vezetés, sőt a 39 percben már három góllal vezettek a franciák.
Visszatérve még Housheer szabálytalanságára: Hausheer piros lapja elmaradt, nagyon kegyesek voltak a játékvezetők a videózás után. A győriek ezt alaposan megköszönhetik, hiszen a szombati elődöntőben két hasonló esetben is a kizárás mellett döntöttek a bírók a Brest elleni összecsapáson.
Visszatérve Housheer korábbi szabálytalanságára: a piros lap elmaradt, nagyon kegyesek voltak a játékvezetők a videózás után. A győriek ezt alaposan megköszönhetik, hiszen a szombati elődöntőben két hasonló esetben is a kizárás mellett döntöttek a bírók a Brest elleni összecsapáson.
De Paulában bízott talán a győri tábor, de hibázott a brazil: Bundsen hárította a lövését.
Ekkor úgy tűnt, összeomlott a Győr. Sorba szerezte a gólokat a Metz, a Győrnek pedig semmi nem jött össze, és a 46. percben már hat góllal vezetett a rivális. Az a rivális, amely először jutott BL-döntőbe, és rögtön közel került ahhoz, hogy legyőzze a jóval esélyesebbnek tartott címvédőt.
De miért nem kér időt Per Johansson? Hatgólos Metz-vezetésnél szánta rá magát erre. Dulfer, Jörgensen és Stanko is gólt lőtt, az időkérés tehát eredményes volt, közte csak Axnér talált be. Vámos kétperces büntetése után Axnér újabb gólt lőtt, de Stanko is: 26-30-as állásnál a négygólos hátrány ledolgozása nem tűnt teljesen lehetetlen feladatnak.
Aztán ebből a 4-ből 3 lett, Emmanuel Mayonnade edző időt is kért.
De Paula góljával pedig már csak két gól volt a Metz előnye, 4-0-s rohammal zárkózott a Győr.
A nagy kérdés az volt, kinél marad a lelki fölény. Breistöl a levegőben ellökte a vendégek játékosát, videózás után piros lapot kapott.
Housheer lövését blokkolták, Borg viszont belőtte a 31. Metz-gólt (28-31). Per Johansson 128 másodperccel a vége előtt kikérte az utolsó idejét.
Dahl szinte rögtön dobott egy gólt, Sako pedig elképesztő bravúrt mutatott a túloldalon (29-31). De Jörgensen a nagy igyekezetében belemenést produkált, így elveszítették a labdát a zöld-fehérek.
Több gól már nem esett, nem tudott fordítani, de még egyenlíteni sem a Győr. És ezzel eldőlt, hogy a Metz nyerte a női kézilabda Bajnokok Ligája budapesti négyes döntőjét.
De mi történhetett a Győrrel?
Az ETO a 2025/2026-os szezonban nem tudta megvédeni a címét annak ellenére, hogy a statisztikusok szerint abszolút favoritnak számított a budapesti négyes döntőben. Per Johansson vezetőedzőnek természetesen a most végződő idényben is bombaerős keret állt rendelkezésére - mélységében azonban korántsem volt annyira ellenállhatatlan, mint korábban. Több játékos is szülés miatt szüneteltette karrierjét - például Győri-Lukács Viktória, Estelle Nze Minko és Kari Brattset -, többen pedig sérülés miatt hiányzotak. A Győrnek valószínűleg az sem tett jót, hogy a magyar bajnokság a szezon végére eléggé ellaposodott számára: az FTC ellen szinte már márciusban bebiztosította a bajnoki címet. A Bajnokok Ligájában a négyes döntő előtt bő egy hónappal már nem játszottak a győriek, ugyanis az Odense elleni kettős sikerrel április végén biztosították be budapesti részvételüket.