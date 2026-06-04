A Győri Audi ETO KC nemcsak címvédőként érkezik a budapesti Raiffeisen Bank EHF FINAL4-ra, hanem a számok alapján is a torna legnagyobb favoritjaként. Per Johansson együttese az elmúlt években újra uralma alá hajtotta Európát, most pedig hazai környezetben, a budapesti MVM Dome-ban tehet újabb óriási lépést a klub történetének nyolcadik BL-trófeája felé.

A magyar bajnok Győri Audi ETO KC hatalmas favoritja a négyes döntőnek

Fotó: gyorietokc.hu

A Győri Audi ETO KC a számok alapján is a BL legnagyobb esélyese

Az EHF statisztikai elemzése szerint a Győrnek van a legnagyobb esélye arra, hogy megnyerje a női Bajnokok Ligája idei kiírását.

A modell 49 százalékos valószínűséget ad a magyar csapat végső sikerére, ami messze a legjobb mutató a négyes döntő mezőnyében. A Metz esélyét 28,6, a CSM Bucurestiét 15,1, a Brestét pedig mindössze 7,3 százalékra teszi az elemzés.

Ez persze nem jelenti azt, hogy a Győrnek csak ki kell mennie a pályára és átvennie a trófeát, de a számok alapján egyértelmű: az ETO a legkomplexebb csapat a budapesti final fourban. Támadásban és védekezésben is elitmutatókat hoz, ráadásul a kapusteljesítmény is olyan szintet képvisel, ami egy kétnapos tornán döntő faktor lehet.

A Brest támadása félelmetes, de a védekezése sebezhető

A szombati elődöntőben a Brest Bretagne Handball lesz a Győr ellenfele. A francia csapatot nem lehet félvállról venni, mert támadásban az egész mezőny egyik legveszélyesebb együttese. Az EHF adatai szerint a Brest rendelkezik a legerősebb támadójátékkal, ráadásul a lövéshatékonysága is kiemelkedő.

A francia együttes legnagyobb problémája ugyanakkor éppen az, amiben a Győr a legerősebb lehet: a stabilitás. A Brest védekezése a statisztikák alapján jóval sebezhetőbb, mint a magyar csapaté, márpedig egy BL-elődöntőben néhány eladott labda, egy rosszul levédekezett periódus vagy egy győri kapusbravúr-sorozat is eldöntheti a továbbjutást.

Szemerey és Sako lehet a Győr titkos fegyvere

A Győr egyik legnagyobb előnye a kapuban lehet.

Szemerey Zsófi és Hatadou Sako együtt az egész sorozat egyik legjobb kapuspárosát alkotja, Szemerey pedig egyéni mutatóiban is a BL élmezőnyéhez tartozik.

Egy ilyen négyes döntőben ez aranyat érhet. A final four sajátossága, hogy nincs javítási lehetőség. Egy rossz tíz perc, egy elrontott hajrá, egy gyengébb kapusteljesítmény végzetes lehet. A Győrnek viszont éppen abban van óriási ereje, hogy kevés labdát ad el, sok hibára kényszeríti az ellenfeleit, és képes hosszú időszakokon át kontrollálni a meccset.