Öt perccel az elődöntő vége előtt még a francia Brest vezetett. A végjátékban megakadt a két csapat támadójátéka, sorra jöttek a technikai hibák is. Látszódott a fáradtság, de a Győri ETO felülkerekedett: 30-29 után csak Per Johansson csapata szerzett gólt, így 30-31-re győzött és várhatja a Metz elleni vasárnapi finálét. A magyar válogatott és Győri Audi ETO KC kapusa, Szemerey Zsófi az MVM Dome-ban értékelte a látottakat - szerinte nagy löketet ad nekik a győzelem, de a Metznek lesz egy kisebb előnye.

Szemerey szerint a Győri ETO nem volt topformában

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Szemerey szerint a Győri ETO nem volt topformában

Egyetlen támadáson, vagy győri szempontból jó védekezésen múlott a döntő. Egygólos hátrányt kellett ledolgoznia Szemereyéknek az utolsó percekben, de végül elkerülték a hosszabbítás izzasztó kétszer öt percét.

A döntő pillanatban az egész meccsen meglehetősen hektikusan kézilabdázó Anna Vjahireva Fodor Csenge kezébe passzolta a labdát, így a Brest még kapuralövésig sem jutott el utolsó támadásában. Az EHF csatornája felidézte a pillanatot:

A mérkőzés után a Győr magyar válogatott kapusa, Szemerey Zsófi a Magyar Nemzetnek nyilatkozva arról beszélt, hogy fáradtabban várják a vasárnapi döntőt, mivel később játszottak ellenfelüknél, a francia Metznél.

„Egy kicsit biztosan előnye lesz a Metznek, mert ők játszották az első mérkőzést. Sőt, tudtak cserélgetni is, mert egy simább meccset játszottak. A miénk egy végletekig kiélezett elődöntő volt” — mondta Szemerey, aki kezdőként kapott lehetőséget a Brest elleni elődöntőben. Hozzátette: „természetesen adni fog nekünk egy löketet a győzelem”.

A kapus kiemelte, hogy a fordításban nagyon nagy segítséget nyújtottak a szurkolók is, akik „az utolsó másodpercig buzdítottak minket”.

„Ezen a szinten és ezen a hétvégén nem szabad a papírformával foglalkozni. Minden csapat azért itt, mert az egész szezonban nagyon jól teljesítettek. Jó, válogatott játékosokból állnak ezek a csapatok, itt már sokat számít az aznapi forma. A mi mai formánk nem volt kimagasló, de büszke vagyok a csapatomra” — ecsetelte a kapus.