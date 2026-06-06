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Bruna de Paula remekül játszott a női kézilabda Bajnokok Ligája elődöntőjében, azonban egy rossz mozdulat után idejekorán véget ért számára a Brest elleni összecsapás. A Győri ETO azonban brazil válogatott irányítója nélkül is beverekedte magát a döntőbe.

A brazil válogatott irányítóra égető szüksége lett volna csapatának, de Bruna de Paulának csupán 25 perc jutott a szombati elődöntőben a Brest ellen. A Győri ETO játékosa nem hibáztat senkit kizárása miatt, karrierje első piros lapját kapta. Úgy fogalmazott, élete leghosszabb mérkőzése volt.

Bruna de Paula lehet a Győri ETO titkos fegyvere a döntőben?
Bruna de Paula lehet a Győri ETO titkos fegyvere a döntőben?
Fotó: Ladóczki Balázs

Bruna de Paula lehet a Győri ETO titkos fegyvere a döntőben?

Az irányító a Nemzeti Sportnak elismerte, jogos piros lapot kapott. A játékvezetők a videózás után nem is ítélhettek másképp, hiszen a Brest játékosa, Onacia Ondono is a kizárás sorsára jutott, egy hasonló, fejre ütéses szituációt követően. De Paula elmondta, korábban még sosem kapott pirosát.

„Elfogadtam a büntetést, szerencsétlen mozdulat volt. Nem hibáztatok senkit. Még soha nem kaptam piros lapot karrierem során, erre meg pont egy BL-elődöntőben jött az első. A lelátón ülve életem leghosszabb mérkőzéseként éltem meg a hátra lévő időt. Nagyon nehéz volt kívülről figyelni a történéseket”mondta Bruna de Paula.

A győri irányító hozzátette, nagyon komoly tartást mutattak, ezért nagyon büszke a csapatra. „Az egész idényünkre ez volt a jellemző, bármilyen nehézség jött szembe velünk, bármennyire is szenvedtünk, megbirkóztunk vele”.

Gyori's Brazilian left back Bruna Almeida de Paula (L) is shown a red card by the referee during the EHF Women's Handball Champions League semi-final match between Brest Bretagne Handball and Gyori Audi ETO KC in Budapest on June 6, 2026. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)
Bruna de Paula és Per Johansson, a győriek vezetőedzője.
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Az 57. percben nem sokon múlott, hogy a szakadék szélére sodródjon a Győr. A játékvezetők videóztak, de nem ítéltek gólt a címvédőnek, mivel a labda nem haladt át teljes terjedelmében a bresti gólvonalon. A Brest a kétgólos előnyért támadhatott alig három perccel a meccs vége előtt, azonban a labda váratlanul visszakerült a Győrhöz egy technikai hiba miatt. De Paula nem látta pontosan, mi történt.

Engem is meglepett. A labda hozzánk került és újra mi támadtunk. Lélektanilag nagyon fontos pillanat volt, ezután fordítottuk meg a mérkőzést. Nem lehetett könnyű túllépni rajta, könnyelmű hibát vétett az ellenfél. Azonban ezzel együtt is ők vezették az utolsó támadást és hosszan támadhattak az egyenlítésért, de a védelmünk nagyon koncentrált volt, Csenge pedig megszerezte a labdát”

 — emlékezett vissza a brazil irányító.

De Paula óriási erősítést jelenthet majd a Győrnek a Metz elleni döntőben. A címvédő játékosai fáradtabban vághatnak majd neki a vasárnapi meccsnek, a brazil irányító azonban erőtől duzzadva, szinte teljesen fitten várja a finálét.

A Metz HB — Győri Audi ETO KC Bajnokok Ligája döntőt vasárnap 18:00-tól játsszák az MVM Dome-ban, Budapesten.

Női kézilabda Bajnokok Ligája, négyes döntő, elődöntő:
Brest Bretagne (francia)-Győri Audi ETO KC  30—31  (16-17)

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