Bruna de Paula hiányát csapata megérezte az elődöntőben. A Győri ETO még sikerrel vette az akadályt szombaton, hétvégi első francia ellenfelét legyőzve jutott be a döntőbe. Az Albek Annával és Vámos Petrával felálló Metz története során először nyerte meg a női kézilabda Bajnokok Ligáját, de Paula remek megmozdulása sovány vigaszra adhat okot.

Csodagóllal sokkolta a franciákat a Győri ETO világsztára

Fotó: Ladóczki Balázs

Csodagóllal sokkolta a franciákat a Győri ETO világsztára

Nem lett meg zsinórban a harmadik. A Győri Audi ETO KC vasárnap este két góllal kikapott a Metz csapatától a Bajnokok Ligája MVM Dome-ban rendezett döntőjében. A Metz legjobbja a 12 gólos Sarah Bouktit volt, aki a következő idénytől éppen a Győrt erősíti majd.

A négyes döntő után az európai szövetség kiválasztotta a hétvége öt legszebb gólját. Kelly Dulfer döntőt érő gólja a negyedik, Bruna de Paula csodálatos, már-már pimasznak mondható megmozdulása pedig az első helyet kapta.

A brazil válogatott irányító egy gyors indulócselt követően a szélsővédő külső oldalán, kifelé ugorva vállalkozott lövésre. A Metz klasszisa, Johanna Bundsen igyekezett teljes testével takarni az egész kaput, de Paula viszont egy okos pörgetett lövéssel mattolta a svéd kapust. Minden bizonnyal ez sovány vígasz a szurkolóknak.