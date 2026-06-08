Bruna de Paula hiányát csapata megérezte az elődöntőben. A Győri ETO még sikerrel vette az akadályt szombaton, hétvégi első francia ellenfelét legyőzve jutott be a döntőbe. Az Albek Annával és Vámos Petrával felálló Metz története során először nyerte meg a női kézilabda Bajnokok Ligáját, de Paula remek megmozdulása sovány vigaszra adhat okot.
Csodagóllal sokkolta a franciákat a Győri ETO világsztára
Nem lett meg zsinórban a harmadik. A Győri Audi ETO KC vasárnap este két góllal kikapott a Metz csapatától a Bajnokok Ligája MVM Dome-ban rendezett döntőjében. A Metz legjobbja a 12 gólos Sarah Bouktit volt, aki a következő idénytől éppen a Győrt erősíti majd.
A négyes döntő után az európai szövetség kiválasztotta a hétvége öt legszebb gólját. Kelly Dulfer döntőt érő gólja a negyedik, Bruna de Paula csodálatos, már-már pimasznak mondható megmozdulása pedig az első helyet kapta.
A brazil válogatott irányító egy gyors indulócselt követően a szélsővédő külső oldalán, kifelé ugorva vállalkozott lövésre. A Metz klasszisa, Johanna Bundsen igyekezett teljes testével takarni az egész kaput, de Paula viszont egy okos pörgetett lövéssel mattolta a svéd kapust. Minden bizonnyal ez sovány vígasz a szurkolóknak.
Eredmény, döntő:
Metz HB (francia) - Győri Audi ETO KC 31-29 (18-17)
MVM Dome, 20 022 néző, v.: Antic, Jakovljevic (szerbek)
gól: Bouktit 12, Vámos, Axnér, Granier, Grandveau 3-3, Albek, Valentini 2-2, Augustine, Zaadi Deuna, Borg 1-1, illetve De Paula 7, Housheer, Stanko 5-5, Hagman 4, Elver, Jörgensen 2-2, Fodor, Sako, Hovden, Dahl 1-1
lövések/gólok: 49/31, illetve 42/29
gólok hétméteresből: 6/4, illetve 1/1
kiállítások: 6, illetve 10 perc
piros lap: -, illetve 1