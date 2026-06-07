A Győri Audi ETO KC óriási csatában maradt alul a döntőben: Per Johansson csapata sorozatban harmadik BL-címét szerette volna megszerezni. A francia Metz végül legyőzhetetlennek bizonyult, Emmanuel Mayonnade csapata - két magyar válogatott játékossal a soraiban - remekül játszott a Győri ETO ellen az MVM Dome-ban.

Vámosnak nagy szerepe volt a Győri ETO legyőzésében

Fotó: Ladóczki Balázs

Vámosnak nagy szerepe volt a Győri ETO legyőzésében

Emmanuel Mayonnade a döntő utáni sajtótájékoztatón arról beszélt, szoros mérkőzést akartak játszani a Győr ellen. Korábban nem volt idejük élvezni a pillanatot a négyes döntőben, most azonban a Metz játékosai végig fókuszáltak voltak a vezetőedző szerint.

„Az utolsó tíz percben kicsit tartottunk a Győr nyomásától, végül sikerült győznünk” — mondta Mayonnade, aki szerint még ők maguk sem gondolták a szezon előtt, hogy megnyerik a Bajnokok Ligáját.

Vámos Petra a szezon második felében, tavasszal kevesebbet játszott. A szombati elődöntőben csupán néhány percet volt pályán, a Győr ellen viszont nagy szerepe volt.

„Nem csak a góljairól szólt a mai nap, bár három fontosat szerzett kritikus pillanatokban. Védekezésben is kiváló volt, a második félidőben jobbátlövőként szerveztük köré a játékot, hogy megállítsuk a Győr támadásait. Nagy szerepe volt a győzelmünkben”

— mondta a sajtótájékoztatón a Metz vezetőedzője.

Vámos már a tavalyi négyes döntőben is játszhatott az MVM Dome-ban, de akkor a bronzmérkőzésen volt érdekelt a Metz.

„Hihetetlen érzés itt játszani, a magyar közönség előtt, a családom szeme láttára. Amikor a bemutatásnál megtapsoltak minket, az nagyon sokat jelentett. Érzelmes volt az egész, de minden tökéletesre sikerült” — vélekedett Vámos. „Hullámvasút volt ez a mérkőzés, de amikor a Győr visszajött a meccsbe, bennem élt a tavalyi év tapasztalata: a fejemben az járt, hogy ugyanaz nem történhet meg kétszer. Nyugodtak maradtunk, kompaktak voltunk csapatként, és ez a siker rengeteget jelent a klubnak és nekünk is.”

Eredmény, döntő:

Metz HB (francia) - Győri Audi ETO KC 31-29 (18-17)

MVM Dome, 20 022 néző, v.: Antic, Jakovljevic (szerbek)

gól: Bouktit 12, Vámos, Axnér, Granier, Grandveau 3-3, Albek, Valentini 2-2, Augustine, Zaadi Deuna, Borg 1-1, illetve De Paula 7, Housheer, Stanko 5-5, Hagman 4, Elver, Jörgensen 2-2, Fodor, Sako, Hovden, Dahl 1-1

lövések/gólok: 49/31, illetve 42/29

gólok hétméteresből: 6/4, illetve 1/1

kiállítások: 6, illetve 10 perc

piros lap: -, illetve 1