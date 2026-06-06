Per Johansson csapata úgy vágott neki a női kézilabda Bajnokok Ligája második elődöntőjének a budapesti négyes döntőben, hogy az előző két kiírást megnyerte. A kétszres címvédő Győri ETO komolyabb hiányzó nélkül készülhetett, - Győri-Lukács Viktória, Estelle Nze Minko, Linn Blohm és Kari Brattset szinte az egész szezonban nem állt csapata rendelkezésére - a bajnokság megnyerése pedig minden bizonnyal nagy önbizalmat adott a játékosoknak és a szakmai stábnak egyaránt. Az ellenfél az a Brest Bretagne volt, amely jobb gólkülönbségének köszönhetően előzte meg a már BL-döntős Metzet, így megnyerte a francia bajnokság küzdelmeit. A Győri Audi ETO KC és Brest is egyaránt remekelt a Bajnokok Ligája idei kiírásában, így nagy csatára volt kilátás.
Nagyot küzdött, de ott van a BL-döntőben a Győri ETO
A brest szerezte az első gólt, a győriek 2-0 után kapaszkodtak, de két lerohanásgóllal már egyenlíteni is tudtak az MVM Dome-ban. Veronica Kristiansen találatával már fordított is az ETO, majd Szemerey Zsófi a bresti balszélső ellen bemutatta első védését (2-3). Anna Vjahireva ellen nagyon kemény védekezéssel operált a Győr. Szabályosan védekeztek, éppen a durvaság határán, az orosz játékos először a fejét, majd a vállát fájlalta. Közben újra megfordult az eredmény, de Fodor Csenge egalizált (4-4). Újra Vjahireva kapott, a játékvezetők sípja néma maradt, Dione Housheer pedig a fordulás után egy remek közbelövéssel szerzett gólt (4-5). A találkozó első kétperces kiállítását Kelly Dulfer kapta, ez azonba nem törte meg a Győr lendületét. Méline Nocandy kiállíása után, Kristiansen harmadik góljával az ETO lépett el kettővel (6-8), egy perccel később pedig a Brest edzője, Raphaelle Tervel időt kért.
A megbeszélés után azonban nem tudott betalálni a francia bajnok, Bruna de Paula viszont igen, így tovább nőtt a Győr előnye (7-10). Fordulópontjához érkezett a mérkőzés, a Brest oldalán érett egy kapuscsere, a győriek azonban megszilárdíthatták volna pozíciójukat a 15. perc derekán. Ennek ellenére a háromgólos előnyből - két de Paula technikai hibát követően - Gros hétméteresével újra egyenlített volna a Brest, de a volt győri jobbátlövő a kapu fölé bombázott (9-10).
Onacia Ondono viszont már egyenlített: a Győri ETO ekkor már öt perce nem szerzett gólt a találkozón, így érett Per Johansson vezetőedző első időkérése is. Yvette Petraki kiállítása azonban nagyon jókor jött a győrieknek, Nathalie Hagman megtörte a hosszúra nyúlt gólcsendet (10-11). Johansson kapust cserélt a 20. percben, Szemerey helyére Hatadou Sako érkezett, a túloldalon viszont de Paula kapott hatalmasat - a játékvezetők piros lappal kiállították a Brest egyik legjobbját, a három gólos Ondonót (11-12).
Kicsúszott a játékvezetők kezéből a mérkőzés, vagy a két csapat lépte át a durvaság határát olykor. Ondono piros lapja után Ana Lagerquist a győri, Annika Lott bresti oldalon kapott kétpercet (13-14). A 24. percben viszont szintén fejre ütésért, Bruna de Paulát is kipirosozták a játékvezetők egy videózás után (13-15).
Az első félidő utolsó perceiben a Brest csökkentette a különbséget, 16-17-es állásnál vonultak pihenőre a csapatok.
A második játékrész kezdetére mindkét csapat kapust cserélt: Szemerey a győri, Camille Depuiset a bresti oldalon igyekezett javítani a védési statisztikán. Már az első félidőben is magas volt az iram, a másodikra még jobban rákapcsoltak a felek: sorozatban potyogtak a gólok, a Brest azonban 20-20-nál utolérte a kétszeres címvédő Győrt.
Fej fej mellett haladtak a csapatok, a mérkőzés eleje után 25-24-nél azonban a Brest átvette a vezetést, a Győr pedig gólkényszerbe került, az ideje pedig csak fogyott. Yvette Broch, aki már férjezett nevén, Petrakiként szerepel kétperces kiállítást kapott, viszont az ETO-nak ez is kevés volt, hogy rendezze sorait. Depuiset kapus mindkét győri szélsőnek hárított egy támadáson belül, a fordulás után pedig kettővel lépett el a Brest (28-26).
Fodor labdát szerzett, Emilie Hovden pedig betalált, így visszakapaszkodott egyre a Győr (28-27). A brestiek hibáztak támadásban, Per Johansson vezetőedző időt kért, ami kimondottan jól sikerült, Elver egyenlített újra (28-28). A Győr a vezetéstért is támadhatott, Hausheer viszont nem tudott betalálni, Lott a másik oldalon viszont igen (29-28). Petraki végleg kiszállt a meccsből, éppen Housheert ütötte arcon, amiért megkapta harmadik kiállítását - Hovden betalált az emberelőnyös figura végén (29-29).
Sako visszajött a győri kapuba, első védését az 52. percben mutatta be, Fodor azonban a kapufát találta el, így nem tudott újra vezetni a magyar csapat. Sako gyorsan rákapott az ízére, újra hárított, de ezúttal a másik szélső, Hovden hibázott lövést. Három perce nem változott az állás, amikor Nocandy utat talált a győriek kapujába az 56. perc elején (30-29).
Fodor labdát szerzett a Brest maratoni támadásának végén, támadásban viszont semmi nem jött össze. A játékvezetők még videózták is, hogy a labda áthaladt-e a gólvonalon, de kedvezőtlen ítélet született győri szempontból. Nocandy kegyes volt, a lábára ejtette a labdát, Kristina Jörgensen csupán az ötödik lövését tudta gólra váltani. Végre összejött az egyenlítés (30-30).
A Brest nem tudott újabb gólt szerezni, a Győr viszont jól menedzselte le támadását, Jörgensen megtalálta a falban Dulfert, visszavette a vezetést a Győr (30-31).
A legnagyobb izgalmak csak ekkor jöttek a második elődöntőben az MVM Dome-ban. Tervel edző időt kért, a Brestnek pedig 40 másodperce maradt, hogy döntetlenre mentse a találkozót. Az ETO remekül védekezett, jól, több megállító faulttal tördelték a franciák játékát. Az egész meccsen meglehetősen hektikusan kézilabdázó Vjahireva Fodor kezébe passzolta a labdát, így pedig a Győri Audi ETO KC újra ott van a döntőben és harcba szállhat a Metzel, hogy megvédje címét.
Női kézilabda Bajnokok Ligája, négyes döntő, elődöntő:
Brest Bretagne (francia)-Győri Audi ETO KC 30—31 (16-17)