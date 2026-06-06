Per Johansson csapata úgy vágott neki a női kézilabda Bajnokok Ligája második elődöntőjének a budapesti négyes döntőben, hogy az előző két kiírást megnyerte. A kétszres címvédő Győri ETO komolyabb hiányzó nélkül készülhetett, - Győri-Lukács Viktória, Estelle Nze Minko, Linn Blohm és Kari Brattset szinte az egész szezonban nem állt csapata rendelkezésére - a bajnokság megnyerése pedig minden bizonnyal nagy önbizalmat adott a játékosoknak és a szakmai stábnak egyaránt. Az ellenfél az a Brest Bretagne volt, amely jobb gólkülönbségének köszönhetően előzte meg a már BL-döntős Metzet, így megnyerte a francia bajnokság küzdelmeit. A Győri Audi ETO KC és Brest is egyaránt remekelt a Bajnokok Ligája idei kiírásában, így nagy csatára volt kilátás.

Nagyot küzdött, de ott van a BL-döntőben a Győri ETO

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Nagyot küzdött, de ott van a BL-döntőben a Győri ETO

A brest szerezte az első gólt, a győriek 2-0 után kapaszkodtak, de két lerohanásgóllal már egyenlíteni is tudtak az MVM Dome-ban. Veronica Kristiansen találatával már fordított is az ETO, majd Szemerey Zsófi a bresti balszélső ellen bemutatta első védését (2-3). Anna Vjahireva ellen nagyon kemény védekezéssel operált a Győr. Szabályosan védekeztek, éppen a durvaság határán, az orosz játékos először a fejét, majd a vállát fájlalta. Közben újra megfordult az eredmény, de Fodor Csenge egalizált (4-4). Újra Vjahireva kapott, a játékvezetők sípja néma maradt, Dione Housheer pedig a fordulás után egy remek közbelövéssel szerzett gólt (4-5). A találkozó első kétperces kiállítását Kelly Dulfer kapta, ez azonba nem törte meg a Győr lendületét. Méline Nocandy kiállíása után, Kristiansen harmadik góljával az ETO lépett el kettővel (6-8), egy perccel később pedig a Brest edzője, Raphaelle Tervel időt kért.

𝟏𝟓 𝐦𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞𝐬 𝐩𝐥𝐚𝐲𝐞𝐝 ⏱️



Győr is leading after a good start but it is a close game 🫣#ehfcl #ehffinal4 #handball pic.twitter.com/15AIaHrTRU — EHF Champions League (@ehfcl) June 6, 2026

A megbeszélés után azonban nem tudott betalálni a francia bajnok, Bruna de Paula viszont igen, így tovább nőtt a Győr előnye (7-10). Fordulópontjához érkezett a mérkőzés, a Brest oldalán érett egy kapuscsere, a győriek azonban megszilárdíthatták volna pozíciójukat a 15. perc derekán. Ennek ellenére a háromgólos előnyből - két de Paula technikai hibát követően - Gros hétméteresével újra egyenlített volna a Brest, de a volt győri jobbátlövő a kapu fölé bombázott (9-10).