Május utolsó napján a jégkorong szerelmesei mind Zürichre figyeltek. A házigazdák este a finnekkel csaptak össze a hoki-vb döntőjében és egy izgalmas mérkőzés után a rendes játékidőt követően dőlt csak el a cím sorsa, ezúttal Finnország örülhetett.

Arról már korábban beszámoltunk mi is az Origón, hogy Pünkösd vasárnapján nem volt jelenése a zürichi csarnokban a magyar válogatottnak. Mégis úgy hozta a sors, de leginkább a jó formában lévő lett válogatott, hogy játék nélkül is eldőlt, a jégkorong-válogatott bennmaradt az elit mezőnyben, így 2027-ben is a legjobbakkal csaphat majd össze a világbajnokságon. Május 31-én pedig ismét összecsapott egymással Svájc és Finnország (korábban a csoportkörben már találkoztak egyszer, akkor a hazaiak örülhettek a végén), ezúttal a tét a világbajnoki cím volt a hoki-vb utolsó meccsén. 

A svájciak megint másodikok lettek a hoki-vb-n
Konsta Helenius a hosszabbítás 10:42-es pillanatában szerzett góljával Finnország elhallgattatta a hangos hazai jégkorongszurkolókat, és négy év után ismét világbajnoki címet nyert a 2026-os IIHF Jégkorong-világbajnokságon. Ezzel tovább folytatódott a svájciak ezüstszériája, ugyanis tavaly, tavaly előtt is másodikak lettek, azaz sorozatban immár harmadik éve végeztek a dobogó második fokán. Ráadásul tavaly sem tudtak gólt szerezni a meccsen, ott is a hosszabbításban kaptak ki, akkor az USA-tól. Ha kicsit távolabb tekintünk, láthatjuk, hogy már 2018-ban és 2013-ban is ezüstérmet szerzett a svájci együttes, nem akar összejönni az az arany. 

„Harmadik alkalommal is ott voltunk, ismét egy gólra volt szükségünk, de egyszerűen nem sikerült megszereznünk, nagyon frusztráló” – nyilatkozta a mérkőzés után a sajtónak a New Jersey Devils csatára és a svájci csapat helyettes kapitánya, Nico Hischier. Emellett tisztelettel adózott a teltházas közönségnek is. „Természetesen fantasztikus érzés, hogy minden mérkőzésen mellettünk álltak. Csak az a kár, hogy nem tudtuk befejezni a munkát értük, egész Svájcért. Már annyiszor olyan közel jártunk hozzá.”

 

