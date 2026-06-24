Az M4 Sportnak adott interjújában Chema Rodríguez hangsúlyozta: hálás a Magyar Kézilabda Szövetségnek a bizalomért, ugyanakkor fájdalmas számára, hogy nem úgy zárult a közös munka, ahogyan azt elképzelte.

Már nem Chema Rodríguez a magyar férfi kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya

Fotó: JOHAN NILSSON/TT / TT NEWS AGENCY

A férfi kézilabda-válogatott menesztett kapitánya csalódott

„Átbeszéltük, mi történt, milyen úton van a csapat, mit hozhat a jövő, és amellett, hogy csalódott vagyok, mert szerettem volna a 2028-as olimpiáig dolgozni a srácokkal, elfogadtam a döntést” – fogalmazott a 46 éves spanyol szakember.

Rodríguez szerint a magyar válogatott elmúlt időszakát reálisan kell értékelni.

Már a 2024-es Európa-bajnokság után figyelmeztetett arra, hogy a nemzetközi élmezőny rendkívül kiegyenlített, és egy-egy rosszabb eredmény könnyen megváltoztathatja a csapat megítélését.

A végső fordulópontot a Szerbia elleni világbajnoki selejtező jelentette, amelyet a magyar együttes összesítésben egyetlen góllal veszített el. A spanyol szakember úgy véli, a párharc kiegyenlített volt, játékosai pedig mindent megtettek a sikerért.

Chema Rodríguez a jövőjéről is beszélt

Fotó: Ladóczki Balázs

Chema Rodríguez Magyarországon marad?

A korábbi kapitány kiemelte, hogy a 2024-es olimpia után jelentős fiatalítás kezdődött a válogatottnál, több tehetséges játékos kapott lehetőséget, és a csapat fejlődése biztató volt. Emlékeztetett arra, hogy a világbajnokságon közel kerültek az éremcsatához, ami szerinte bizonyítja, hogy komoly potenciál rejlik az együttesben.

Ugyanakkor fájdalmasnak nevezte, hogy az öltözőben elhangzott vélemények egy része később nyilvánosságra került.

Meggyőződése, hogy ha a szerbek elleni párharc végén az az egyetlen gól a magyarok javára dönt, ma teljesen másként ítélnék meg a munkáját.

Chema Rodríguez a jövőjéről is beszélt. Bár több megkeresése is van, egyelőre Magyarországon marad családjával, mivel rendkívül jól érzik magukat az országban. Hogy később merre vezet az útja, azt egyelőre ő maga sem tudja.

A spanyol szakember játékosként és edzőként is maradandót alkotott a magyar kézilabdában. Bár a válogatott élén véget ért a munkája, a sportág hazai szurkolói aligha felejtik el azt az időszakot, amelynek egyik meghatározó alakja volt.