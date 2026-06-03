A magyar férfi kézilabda-válogatott a szerbek elleni vb-selejtezőn összesítésben egy góllal maradt alul: az első mérkőzést Nisben 31–29-re elveszítette, a veszprémi visszavágón pedig csak 31–30-ra tudott nyerni. A kiesés komoly csalódást okozott, ugyanakkor a szabadkártya lehetősége miatt még nem dőlt el véglegesen, hogy a válogatott ott lesz-e a németországi vb-n. A Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) elnöksége egyelőre nem hozott döntést Chema Rodríguez szövetségi kapitány jövőjéről, miután a spanyol szakember kedden értékelte a magyar válogatott elmúlt időszakát.

Chema Rodríguez egyelőre maradhat a férfi kézilabda-válogatott kispadján

Fotó: Johan Nilsson/ TT News Agency via AFP

A férfi kézilabda-válogatott kapitánya kemény kritikákat kapott

A Benfica együttesével 2022-ben Európa-ligát nyert szakvezető kapcsán többen is véleményt mondtak, Rodríguez kapott hideget-meleget. „Chema Rodríguez eleget tett a magyar kézilabdáért. Szerintem nem drámai a helyzet, korábban Németország is kimaradt a vb-mezőnyből, de az idei Eb-n már másodikként zárt” – fejezte ki támogatását az egykori női kapitány, Danyi Gábor.

A legendás magyar kézilabdázó, Laurencz László azonban másként vélekedett.

A magyar válogatottban ennél nincs több, de a kapitány is hibás a kiesés miatt.

Ha az IHF-döntés pozitív, attól sem válik jobbá nemzeti együttesünk” – idézte a Ripost Laurencz szavait.

Chema Rodríguez szövetségi kapitány kapott hideget-meleget

Fotó: Ladóczki Balázs

Chema Rodríguez elég türelmet kapott?

Rodríguez azért került a kormánykerékhez, mert Nagy László jó barátja.

2019-től három évig Gulyás István kapitány segítője volt, komolyabb edzői tapasztalatáról nem tudok. Veszprémben kézilabdázott, régóta él nálunk, mégsem tanulta meg a nyelvünket. Angolul irányít, ami hátrányos a válogatott játékosok szempontjából, mert nem mindenki érti őt tisztán” – fejtette ki véleményét a válogatott korábbi klasszisa, Kovács Péter.

A nemzeti együttes egykori kapusa, Fazekas Nándor megvédte Rodríguezt, míg a legendás Éles József a következőt mondta:

„Nálunk valamiért a külföldi edzők, kapitányok vagy játékosok sokkal több lehetőséget kapnak a bizonyításra, mint a magyarok...”

A magyar válogatott legközelebb csak novemberben lép pályára, ezért az MKSZ szerint nem sürgető a döntéshozatal. Az értékelési folyamat a következő hetekben folytatódik, és várhatóan az IHF (Nemzetközi Kézilabda Szövetség) döntése – ami a válogatott szabadkártya-kérelmével kapcsolatos – után tisztábban láthatóvá válik a nemzeti együttes jövője.