Véglegessé vált a 2027-es férfi kézilabda-világbajnokság mezőnye, miután a Nemzetközi Kézilabda-szövetség (IHF) kihirdette a két szabadkártyás résztvevőt. A szervezet döntése értelmében Törökország és Szaúd-Arábia csatlakozhat a már korábban kvalifikált harminc válogatotthoz, így a magyar csapat biztosan nem lesz ott a tornán. A magyarok a selejtezőben egyetlen góllal maradtak alul Szerbiával szemben, ezért a szövetség a kiesést követően pályázatot nyújtott be a fennmaradó helyek egyikére, ám ez végül nem járt sikerrel.

A magyar kézilabda-válogatott nem lesz ott a világbajnokságon

Fotó: Ladóczki Balázs

A kézilabda-válogatott lemarad a világbajnokságról

Az IHF tájékoztatása szerint összesen tizenhárom ország jelentkezett a két kiadó világbajnoki helyre. Az elbírálás során a nemzetközi szövetség nem kizárólag az eredményeket vette figyelembe, hanem azt is mérlegelte, hogy az adott ország milyen szerepet tölt be a sportág fejlesztésében és globális népszerűsítésében. Törökország története során először szerepelhet férfi világbajnokságon, míg Szaúd-Arábia már rutinos résztvevőként készülhet újabb tornájára.

A magyar válogatott számára a döntés egyben azt is jelenti, hogy a 2015-ös kihagyás után ismét lemarad a férfi kézilabda-világbajnokságról.