Egy héttel a labdarúgó Bajnokok Ligája döntője után ismét Budapestre összepontosítanak a sportrajongók, hiszen immáron tizenkettedik alkalommal rendezik meg a női kézilabda BL négyes döntőjét Magyarországon, ötödjére pedig az MVP Dome-ban. A Final Four nagy esélyese egyértelműen a kétszeres címvédő Győri ETO, ám egyik részvevőt sem szabad lebecsülni.

Albek Anna a Metz játékosaként érkezett a négyes döntőre

Fotó: Ladóczki Balázs

Albek Anna már nagyon várja, hogy pályára léphessen a négyes döntőben

A francia Metz magyar jobbátlövője rögtön az első idényében nagyot alkothat, és ő is az újságírók rendelkezésére állt a Margit-szigeten tartott sajtónapon.

„Nagyon hosszú volt ez a szezon, hihetetlen, hogy már itt tartunk júniusban, és a Final Four-hétvégére készülünk. Mindenki erre készült, már a nyári felkészülés során is. Nagyon izgatottan várjuk ezt a hétvégét, próbáljuk a legjobbunkat nyújtani mindkét nap” − kezdte a Magyar Nemzetnek Albek, aki megjegyezte, hogy nagyon jó érzés magyarok között lenni, ismerős hangokat hallani.

Várjuk már, hogy a csarnokban legyünk, már többektől is hallottam, hogy elképesztő az MVM Dome-ban játszani, főleg magyarként.”

A Metz az elmúlt két idényben is bejutott a budapesti négyes döntőbe, ám egyszer sem sikerült mérkőzést nyernie. A tavalyi elődöntőben már közel jártak, viszont hétgólos előnyt adtak le az Odense ellen. Albek ekkor még nem tartozott a csapat kötelékébe.

„Minden évben azért küzd a klub, hogy Budapestről szép eredményekkel térjen haza, idáig viszont csak kudarcokkal sikerült, ezeken most már mindannyian javítani szeretnénk − folytatta a jobbátlövő. − A stabil védekezésünk lesz a kulcs.

Az ellenfélnek világklasszis lövőik vannak, emellett tartanunk kell magunkat a megbeszélt taktikai elemekhez.”

A női kézilabda BL négyes döntőjének programja:

Szombat, elődöntők:

Metz HB (francia)–CSM Bucuresti (román) 15.00

Brest Bretagne (francia)–Győri Audi ETO KC 18.00

Vasárnap, helyosztók:

a 3. helyért 15.00

döntő 18.00