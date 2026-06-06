Egy héttel a labdarúgó Bajnokok Ligája döntője után ismét Budapestre összepontosítanak a sportrajongók, hiszen immáron tizenkettedik alkalommal rendezik meg a női kézilabda BL négyes döntőjét Magyarországon, ötödjére pedig az MVP Dome-ban. A Final Four nagy esélyese egyértelműen a kétszeres címvédő Győri ETO, ám egyik részvevőt sem szabad lebecsülni.
Albek Anna már nagyon várja, hogy pályára léphessen a négyes döntőben
A francia Metz magyar jobbátlövője rögtön az első idényében nagyot alkothat, és ő is az újságírók rendelkezésére állt a Margit-szigeten tartott sajtónapon.
„Nagyon hosszú volt ez a szezon, hihetetlen, hogy már itt tartunk júniusban, és a Final Four-hétvégére készülünk. Mindenki erre készült, már a nyári felkészülés során is. Nagyon izgatottan várjuk ezt a hétvégét, próbáljuk a legjobbunkat nyújtani mindkét nap” − kezdte a Magyar Nemzetnek Albek, aki megjegyezte, hogy nagyon jó érzés magyarok között lenni, ismerős hangokat hallani.
Várjuk már, hogy a csarnokban legyünk, már többektől is hallottam, hogy elképesztő az MVM Dome-ban játszani, főleg magyarként.”
A Metz az elmúlt két idényben is bejutott a budapesti négyes döntőbe, ám egyszer sem sikerült mérkőzést nyernie. A tavalyi elődöntőben már közel jártak, viszont hétgólos előnyt adtak le az Odense ellen. Albek ekkor még nem tartozott a csapat kötelékébe.
„Minden évben azért küzd a klub, hogy Budapestről szép eredményekkel térjen haza, idáig viszont csak kudarcokkal sikerült, ezeken most már mindannyian javítani szeretnénk − folytatta a jobbátlövő. − A stabil védekezésünk lesz a kulcs.
Az ellenfélnek világklasszis lövőik vannak, emellett tartanunk kell magunkat a megbeszélt taktikai elemekhez.”
A női kézilabda BL négyes döntőjének programja:
Szombat, elődöntők:
Metz HB (francia)–CSM Bucuresti (román) 15.00
Brest Bretagne (francia)–Győri Audi ETO KC 18.00
Vasárnap, helyosztók:
a 3. helyért 15.00
döntő 18.00
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