A Kielnél hagyomány, hogy az idény végén hatalmas ünnepségen köszönnek el a távozó játékosoktól. Az idei eseményen a klub tájékoztatása szerint mintegy tízezer szurkoló gyűlt össze Németországban, hogy búcsút vegyen kedvenceitől, köztük Imre Bencétől is.

Imre Bence megható búcsúban részesült Németországban, a Kiel magyar szavakkal köszönt el tőle

Fotó: THW Kiel

A 23 éves magyar jobbszélső mindössze két idényt töltött a német sztárcsapatnál, de ez idő alatt a szurkolók egyik kedvencévé vált. Nem véletlenül: 95 mérkőzésen elképesztő, 305 gólt szerzett a Kiel színeiben. A német klub különleges módon mondott köszönetet a magyar válogatott játékosnak. A hivatalos honlapján ugyanis magyar címmel jelent meg a búcsúcikk:

Köszönöm és viszlát, Bence!

A Kiel a cikkben méltatta Imre teljesítményét, kiemelve, hogy a magyar játékos már érkezése után gyorsan bizonyította kivételes tehetségét, és a legmagasabb szinten szerzett értékes tapasztalatokat. A németek szerint bár Imre Bence viszonylag rövid időt töltött a klubnál, maradandó nyomot hagyott maga után.

A búcsú azonban itt még nem ért véget. A cikk végén ismét magyarul üzentek a távozó játékosnak: „Viszontlátásra Kielben: Köszönöm, Bence, minden jót!”

Videó: magyar szavakkal búcsúztatták Németországban Imre Bencét

És ezzel még mindig nem volt vége a gesztusoknak. A THW Kiel a YouTube-csatornájára is magyar címmel töltött fel videót a válogatott szélsőről, amely egyszerűen a „Köszi, Bence!” címet kapta.

A német sztárcsapat Facebook-oldalán szintén külön videóban emlékezett meg a magyar játékosról, aki a következő szezont már a Veszprém színeiben kezdi meg.