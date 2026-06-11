Az NBA döntőjével kapcsolatban már korábban beszámoltunk arról, hogy a sportvilág egyik legőrültebb jegyárrobbanása zajlott az Egyesült Államokban. Az NBA-döntőben a New York Knicks és a San Antonio Spurs csap össze egymással, a Madison Square Gardenben rendezendő mérkőzésekre pedig olyan árakon kínálják a belépőket, amelyekhez képest a Puskás Arénában rendezett Bajnokok Ligája-döntő belépői kifejezetten barátinak mondhatóak. A mostani, negyedik mérkőzésre például közel 3900 dollárt kellett átlagosan fizetni. Mondjuk nem is csoda, hiszen a Knicks 1999 után először jutott be az NBA nagydöntőjébe, miközben a klub legutóbb 1973-ban nyert bajnoki címet.

A New York Knicks meccsén rengeteg rendőr vigyázott az emberekre

Fotó: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

A New York Knicks a szívbajt hozta a szurkolóira

A fentiek miatt is elképesztő hangulatban várták New York lakói a negyedik mérkőzést, amely finoman fogalmazva sem úgy indult, ahogy azt a hazaiak elgondolták. A félidőre 76-49-es előnnyel mehetett el a Spurs, a Knicks szurkolói pedig nem hittek a szemüknek, érett a 2-2-es döntetlen úgy, hogy korábban még 2-0-ra is vezetett a New York. Aztán a szünet után megtörtént a csoda, a hazai együttes óriási fordítást produkált és végül 107-106-ra behúzta a meccset, ezzel pedig már 3-1-re vezet a négy nyert találkozóig tartó döntőben. Nem is csoda, hogy a Central Parkban a szurkolók megőrültek a lefújás után örömükben.