Arról már az Origón is beszámoltunk korábban, hogy elképesztő izgalmakat élhetett át mindenki, aki az NBA nagydöntő negyedik mérkőzését valamilyen formában élőben látta. A New York Knicks a San Antonio Spurs együttesét fogadta 2-1-es vezetésnél, és minden idők legnagyobb fordítását mutatta be a második félidőben, ezzel pedig 3-1-re módosította a négy nyert meccsig tartó párharc állását. Innen folytatták a csapatok a Spurs otthonában, magyar idő szerint szombatról vasárnapra virradóra.

A New York Knicks győzelme után sok rendőr járőrözött a városban

Fotó: KENA BETANCUR / AFP

A New York Knicks lett a bajnok

Az ötödik meccsen hiába vezetett a Spurs otthon a harmadik negyed végén 72-65-re, a New York az utolsó felvonásban fordított és végül 94-90-re megnyerte a mérkőzést és ezzel 53 évet követően (1973) ismét bajnok lett a csapat az NBA-ben. Jalen Brunson, a vendégek sztárja lett a döntő MVP-je, azaz a legértékesebb játékosa, nem mellesleg pedig beérte Michael Jordant (1998-as 6. mérkőzés) az NBA-döntő döntő mérkőzésén idegenben elért LEGTÖBB pont (45) tekintetében.

New Yorkban rengetegen nézték a mérkőzést, sokan az utcán vagy a Central Parkban, ezért nem is csoda, hogy a rendőrség is nagy létszámban volt jelen a város egyik legszebb éjszakáján az utcákon.