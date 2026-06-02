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Nem tudott csodát tenni kedd este a Pick Szeged. A One Veszprém négygólos hátrányból felállva nyerte meg 36-34-re a döntő második mérkőzését is, így hibátlan teljesítménnyel lett az NB I 2025-2026-os idényének bajnoka.

A férfi kézilabda NB I döntőjének első mérkőzését a One Veszprém húzta be 38-36-ra, így a Pick Szeged számára kötelező volt a kedd esti győzelem, hogy elkerülje a veszprémiek 30. bajnoki címét. A párharc második mérkőzését a Pick Arénában rendezték, s amennyiben lesz harmadik összecsapás, akkor azt Veszprémben játsszák le a felek.

Mikael Appelgren bőségesen hozzájárult a One Veszprém sikeréhez
Mikael Appelgren bőségesen hozzájárult a One Veszprém sikeréhez
Fotó: handballveszprem.hu

A második Pick Szeged-One Veszprém is parádés mérkőzést hozott

A rangadót a vendégek kezdték jobban, ugyanis két gyors góllal rögtön elhúztak a házigazdától, amely végül Sebastian Frimmel hetesével szerezte meg az első találatát. Ezt követően igazi adok-kapok alakult ki a Pick Arénában, a hazai szurkolók nagy örömére pedig a hetedik percben már a Szeged vezetett 7-6-ra. Dragan Pesmbalek lövésével végül egyenlített a Veszprém, majd 12-11-es állásig megint egymás mellett haladtak a csapatok, míg

a Szeged egy parádés rohammal négygólos előnyt épített ki többek között Bánhidi Bence villanásával.

Ezt a hátrányt már nem is tudta érdemben csökkenteni Xavi Pascual csapata, s végül 19-16-os szegedi előnnyel vonulhattak szünetre a felek.

A második félidő elején gyorsan ledolgozta hátrányát a Veszprém, amikor Hasem találata után Mikael Appelgren hetest védett, Ivan Martinovic pedig 19-18-ra módosította az állást. Persze a hazaiakat sem kellett félteni, sőt rögtön két góllal válaszoltak a veszprémi zárkózásra, de így sem lehettek nyugodtak, hiszen Yanis Lenne duplázott a túloldalon.

Ekkor a mérkőzést rövid időre megszakították, miután Hasem homlokán egy seb keletkezett, így vérző fejjel kellett leülnie a kispadra.

A folytatásban a Szeged tovább menekült előre, ezt egészen a 49. percig tudta megtenni, de aztán Hesam közvetlenül azután szerzett vezetést, hogy Appelgren egy újabb hihetetlen védést mutatott be. Nagyobb bajba is kerülhetett volna a Szeged, viszont Thulin is megvillantotta tudását, így jöhetett a hazai időkérés. Azonban ez nem tett jót a házigazdának, amely az utolsó tíz percre fordulva négygólos hátrányt szedett össze, ezt pedig már csak lefelezni tudta. Az utolsó másodpercekben már minden mindegy volt, a végeredményt pedig hetesből Bodó Richárd állította be üres kapura.

A One Veszprém végül 36-34-es győzelmet aratott idegenben, vagyis története során 30. alkalommal húzza be az NB I-es bajnoki címet, ráadásul úgy, hogy ebben a bajnoki idényben még csak vereséget sem szenvedett.

FÉRFI KÉZILABDA NB I
Döntő, 2. mérkőzés
OTP Bank-Pick Szeged–One Veszprém HC 34–36 (19–16)
Szeged, Pick Aréna. Vezette: Bócz, Wiedemann

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