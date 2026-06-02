Ilyés Ferenc, a Magyar Kézilabda Szövetség elnöke szerint a válogatott szempontjából kulcsfontosságú időszak következik, ezért minden lényeges információ ismeretében kívánnak dönteni.

Chema Rodríguez egyelőre maradhat a kéziválogatott kispadján

A legfontosabb nyitott kérdés, hogy a Nemzetközi Kézilabda Szövetség (IHF) elfogadja-e a magyar szövetség szabadkártya-kérelmét, amely lehetővé tenné a részvételt a 2026-os világbajnokságon. Az IHF várhatóan a jövő hét közepéig dönt az ügyben.

Chema Rodríguez maradhat a magyar válogatott élén?

A magyar válogatott a szerbek elleni világbajnoki selejtezőn összesítésben egy góllal maradt alul: az első mérkőzést Nisben 31–29-re elveszítette, a veszprémi visszavágón pedig csak 31–30-ra tudott nyerni. A kiesés komoly csalódást okozott, ugyanakkor a szabadkártya lehetősége miatt még nem dőlt el véglegesen, hogy a válogatott ott lesz-e a januári németországi vb-n.

Az elnökségi ülésen Chema Rodríguez részletes szakmai elemzést mutatott be, amelyhez az elnökség tagjai is hozzászóltak. A megbeszélés során kritikák és önkritikus értékelések egyaránt elhangzottak, miközben a jövőbeni célok és a válogatott következő időszakának tervezése is hangsúlyos téma volt.

Mivel a csapat legközelebb csak novemberben találkozik ismét, az MKSZ szerint nem sürgető a döntéshozatal. Az értékelési folyamat a következő hetekben folytatódik, és várhatóan az IHF döntése után tisztábban láthatóvá válik a válogatott jövője.