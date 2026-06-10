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Spanyolországból tér haza Magyarországra a tehetséges átlövő, aki már két külföldi ligában is bajnoknak mondhatja magát. A női kézilabda NB I-ben szereplő Vasas bejelentette keretét a következő szezonra, amelyben olvasható a Győri ETO korábbi játékosának neve is.

Két játékosától már korábban elköszönt az angyalföldi klub: Mészáros Virág és Oláh Kyra máshol folytatja pályafutását. Az előző kiírásban 10. helyen záró Vasas most bejelentette érkezői listáját, valamint a korábbi Európa-bajnok, frissen kinevezett kapusedzőjét.

A Vasas megszerezte a tehetséges átlövőt
A Vasas megszerezte a tehetséges átlövőt
Fotó: Vasas

A Vasas megszerezte a tehetséges átlövőt

Ogonovszky Eszter Spanyolországból tér haza, ahol bajnoki címet és kupagyőzelmet is ünnepelhetett a Super amara Bera Bera csapatával. A Győri Audi ETO korábbi balátlövője még 2023-ban igazolt Csehországba, ahol a Banik Most csapatával nyerte meg a bajnokságot, mielőtt az Ibériai-félszigetre igazolt.

A Vasas honlapja arról számolt be, hogy Ogonovszky mellett ketten érkeznek a Budaörs csapatától: Schneider Éva és Bede Fanni. A kapus posztra pedig a 24 éves Csapó Kincsőt szerződtették. Távozott a neves kapusedző, Bakos István. A továbbiakban posztját a játékosként világbajnoki ezüst- és bronzérmes, Európa-bajnok Sugár Tímea tölti be.

Vasas SC 2026/2027
Kapusok: Csapó Kincső, Hargitai Norma, Tóth Nikolett
Balszélsők: Bede Fanni, Csire Fanni
Átlövők: Gáspár Dorka, Kekézovity Anna, Nagy Nóra, Ogonovszky Eszter, Schneider Éva, Szilovics Fanni
Irányítók: Fekete Mirella, Román Dorina, Tóth Nikolett, Varjas Lara
Beállók: Dombi Katalin, Sápi Gréta, Vilovski Andjela
Jobbszélsők: Arany Rebeka, Jakab Hanga, Mihály Petra
 

 

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