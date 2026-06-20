A 2023-ban a világ legjobbjának megválasztott Zalánki Gergő a közösségi oldalán búcsúzott az Olimpiakosz vízilabdacsapatától. A 31 éves balkezes játékos köszönetet mondott a vezetőknek, a csapattársaknak, a szakmai stábnak és a szurkolóknak is.

Zalánki Gergő távozik az Olimpiakosztól

Fotó: Angela Weiss/AFP

„Eljött az idő, hogy búcsút vegyek az Olimpiakosztól. Szeretném megköszönni a klubnak, a csapattársaimnak, az edzői stábnak, és mindenekelőtt a szurkolóknak, akik az első naptól kezdve támogattak engem. Magammal viszem az emlékeket, a küzdelmeket és a barátságokat, bármerre is járok. Az Olimpiakosz egy különleges klub, hihetetlen történelemmel, és büszke vagyok rá, hogy a részese lehettem. Csak sikert kívánok a csapatnak a jövőben” – olvasható az Instagramon Zalánki Gergő búcsúüzenete.

Zalánki Gergő visszatér Olaszországba?

A 31 éves balkezes játékos – aki újra meghívót kapott a magyar válogatottba – az Olimpiakosznál töltött két szezonja alatt két-két bajnoki címet és kupagyőzelmet ünnepelhetett.

Zalánki a sajtóhírek szerint visszatér korábbi csapatához, a 11-szeres Bajnokok Ligája-győztes olasz Pro Reccóhoz.