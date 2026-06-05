„Mint mindig, a játékosok kiválasztása most is egyetlen célnak van alárendelve, hogy a legjobb tizenhárom utazhasson majd a Los Angeles-i olimpiára. Minden arról szól, hogy az összes játékos, aki szóba jöhet a 2028-as csapatkijelölésnél, a lehető legjobb állapotban legyen azon a nyáron. Azaz ha valakit pihentetünk most az idősebbek közül, azért tesszük, hogy jövőre a budapesti vébén és két év múlva még mindig csúcsformában lehessen; ha valakit építünk a fiatalok közül, vagy külön munkát végez, az azért történik, hogy a lehető legfelkészültebben érkezzen el a legfontosabb fázisba, amikor az olimpiai tizenháromról kell döntenünk. Ez egy rendkívül komplex folyamat, melynek során rengeteg szempontot kell figyelembe venni, fizikai és mentális állapotot, egy fárasztó klubidény utáni terhelhetőséget és így tovább. Viszont az az időszak lezárult, amikor még azt néztük, hogy ki jöhet még szóba, ki tud esetleg többet nyújtani, mint amit korábban láttunk tőle – mostantól elsősorban ezekkel a játékosokkal dolgozunk majd” – idézi a szövetség honlapja Varga Zsolt szövetségi kapitányt, aki külön nem beszélt Zalánki Gergő esetéről.

Zalánki Gergő ügye ezzel lezárult?

Fotó: ANGELA WEISS / AFP

Zalánki Gergő esete megoldódott?

Varga Zsolt korábban arról beszélt, hogy „ha nehéz döntések előtt álltunk, ha jó döntések előtt, leültünk és négyszemközt megbeszéltük, mint férfi a férfival, és általában ami ott elhangzott, az ott is maradt” – utalva arra, hogy a 12 kimaradó közül Zalánki a közösségi oldlaán értetlenkedett.

Zalánki Gergő január 31-én tette közzé azt a posztját, amely óriási hullámokat vert a magyar sportban. A 2023-ban világbajnok magyar vízilabda-válogatott legjobb játékosa azt sérelmezte, hogy a tavaly saját maga által kért pihenő után nem került vissza a nemzeti csapatba, és erről indoklást sem kapott.

„Amikor vége volt a kerethirdetésnek, akkor mindenki, aki szeretett volna velem beszélgetni indokokról, megoldásokról, az odajött és beszéltünk” – emelte ki a szövetségi kapitány, rámutatva: ez Zalánki számára is adott volt.

Amint Varga elmondta, telefonos beszélgetés során jelezte a játékosnak, hogy a felkészülés és a kontinensbajnokság során nem számol vele, ekkor megállapodtak abban, hogy december 18-án, az Európa-bajnoki felkészülés közepén egyeztetnek a jövőről.