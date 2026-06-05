„Mint mindig, a játékosok kiválasztása most is egyetlen célnak van alárendelve, hogy a legjobb tizenhárom utazhasson majd a Los Angeles-i olimpiára. Minden arról szól, hogy az összes játékos, aki szóba jöhet a 2028-as csapatkijelölésnél, a lehető legjobb állapotban legyen azon a nyáron. Azaz ha valakit pihentetünk most az idősebbek közül, azért tesszük, hogy jövőre a budapesti vébén és két év múlva még mindig csúcsformában lehessen; ha valakit építünk a fiatalok közül, vagy külön munkát végez, az azért történik, hogy a lehető legfelkészültebben érkezzen el a legfontosabb fázisba, amikor az olimpiai tizenháromról kell döntenünk. Ez egy rendkívül komplex folyamat, melynek során rengeteg szempontot kell figyelembe venni, fizikai és mentális állapotot, egy fárasztó klubidény utáni terhelhetőséget és így tovább. Viszont az az időszak lezárult, amikor még azt néztük, hogy ki jöhet még szóba, ki tud esetleg többet nyújtani, mint amit korábban láttunk tőle – mostantól elsősorban ezekkel a játékosokkal dolgozunk majd” – idézi a szövetség honlapja Varga Zsolt szövetségi kapitányt, aki külön nem beszélt Zalánki Gergő esetéről.
Zalánki Gergő esete megoldódott?
Varga Zsolt korábban arról beszélt, hogy „ha nehéz döntések előtt álltunk, ha jó döntések előtt, leültünk és négyszemközt megbeszéltük, mint férfi a férfival, és általában ami ott elhangzott, az ott is maradt” – utalva arra, hogy a 12 kimaradó közül Zalánki a közösségi oldlaán értetlenkedett.
Zalánki Gergő január 31-én tette közzé azt a posztját, amely óriási hullámokat vert a magyar sportban. A 2023-ban világbajnok magyar vízilabda-válogatott legjobb játékosa azt sérelmezte, hogy a tavaly saját maga által kért pihenő után nem került vissza a nemzeti csapatba, és erről indoklást sem kapott.
„Amikor vége volt a kerethirdetésnek, akkor mindenki, aki szeretett volna velem beszélgetni indokokról, megoldásokról, az odajött és beszéltünk” – emelte ki a szövetségi kapitány, rámutatva: ez Zalánki számára is adott volt.
Amint Varga elmondta, telefonos beszélgetés során jelezte a játékosnak, hogy a felkészülés és a kontinensbajnokság során nem számol vele, ekkor megállapodtak abban, hogy december 18-án, az Európa-bajnoki felkészülés közepén egyeztetnek a jövőről.
Az egyelőre nem derült ki, hogy Zalánki miért kerülhetett újra keretbe, és az sem természetesen, hogy utazhat-e majd a többiekkel. A felkészülési programban a július első hétvégjén esedékes OTP-kupa a legfontosabb hazai állomás, július 3. és 5. között: Hollandiával, Szerbiával és Grúziával mérkőzik meg a válogatott. A Világkupára kijelölt csapat aztán július 12-én kel útra, és a helyszínen még részt vesz egy felkészülési tornán (július 15-18.), ahol az ausztrálokkal, a görögökkel, a japánokkal és a montenegróiakkal találkozik. Sydneyben aztán július 23-án játssza az első Világkupa-meccset a válogatott: a negyeddöntőben Horvátország lesz az ellenfél, magyar idő szerint 12.15-től.
Világkupa-felkészülési keret:
- Kapusok: Csoma Kristóf (Endo Plus Service-Honvéd), Gyapjas Viktor (BVSC-Manna ABC), Vogel Soma (FTC-Telekom)
- Mezőnyjátékosok: Burián Gergely (CN Barceloneta), Dala Döme (Vasas-Plaket), Ekler Bendegúz (Endo Plus Service-Honvéd), Fekete Gergő (FTC-Telekom), Jansik Szilárd (FTC-Telekom), Kovács Péter (BVSC-Manna ABC), Leinweber Olivér (RN Savona), Lugosi Csongor (FTC-Telekom), Manhercz Krisztián (FTC-Telekom), Nagy Ádám (CN Marseille), Nagy Ákos (FTC-Telekom), Német Toni (Jadran Split), Simon Henrik (Endo Plus Service-Honvéd), Szalai Péter (Vasas-Plaket), Szépfalvi Gergely (Endo Plus Service-Honvéd), Tátrai Dávid (BVSC-Manna ABC), Varga Vince (FTC-Telekom), Vigvári Vendel (FTC-Telekom), Vigvári Vince (CN Barceloneta), Vismeg Zsombor (FTC-Telekom), Zalánki Gergő (Olympiacos SFP) + Dámosy Kristóf (KSI) kereten kívüli meghívott