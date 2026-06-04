Zsiga Gyula a magyar kézilabdasport meghatározó alakja, kézilabda-szakedző, magyar mesteredző, EHF-mesteredző, sportvezető és középiskolai testnevelő tanár. Edzőként 1999-ben Bajnokok Ligáját nyert a Dunaferr női csapatával, egy évvel korábban EHF-kupát, 1999-ben európai Szuperkupát, emellett kétszer magyar bajnokságot és kétszer Magyar Kupát is nyert a dunaújvárosi együttessel. 2017-től a Magyar Kézilabda Szövetség szakmai igazgatójaként dolgozott.

Zsiga Gyula a magyar kézilabdázás elismert alakja

Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Anikó

Zsiga Gyula biztató hírt kapott a vizsgálat után

A 65 éves szakember a Facebook-oldalán írt arról, hogy a legutóbbi vizsgálat kedvező eredményt hozott számára. „Kedves barátaim, ismerőseim! Nagyon boldog vagyok, mert a tegnapelőtti PET-CT jó eredménnyel zárult. Az áttétek eltűntek, és a tumorfelszín a hasnyálmirigyben nem mutat aktivitást” – írta Zsiga Gyula.

A BL-győztes edző hozzátette, hogy a kezelései még nem értek véget. „Azért még hat kemoterápiás kezelést kapni fogok, és ezt követően lesz egy ismételt képalkotás. De addig is már többem van, mint a remény” – fogalmazott a bejegyzésében, majd a családjának is köszönetet mondott.

A magyar kézilabda kiemelkedő alakja

Zsiga Gyula azon magyar edzők közé tartozik, akik a kézilabdasport több területén is jelentős eredményeket értek el. Dolgozott az utánpótlás-nevelésben, felnőttcsapatoknál, klubszinten és sportvezetőként is.

Edzői pályafutásának legnagyobb sikereit a Dunaferr női csapatával érte el. Az 1998-as EHF-kupa-győzelem után 1999-ben a Bajnokok Ligájában is csúcsra vezette a dunaújvárosi együttest. A Vasassal korábban BEK-döntőig és City-kupa-döntőig jutott.

A bejegyzés alatt rövid idő alatt sok támogató hozzászólás jelent meg. A kommentelők többsége mielőbbi teljes gyógyulást, erőt és kitartást kívánt a mesteredzőnek.