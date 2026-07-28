A brazil Julia Azevedo személyében egy több poszton is bevethető támadót szerződtetett a magyar élvonalban, az Extraligában szereplő KHG KNRC. Egyben egy olyan játékost, akinek tavaly kis híján félbeszakadt az egész karrierje, miután fegyveres támadás áldozata lett hazájában. Hátbalőtték, és a golyó mindössze 1 milliméterrel kerülte el a gerincét. A 29 éves röpladázó kerekesszékbe került, rövid időre félre kellett tennie a sportolást, de aztán még erősebben tért vissza a pályára.

Julia Azevedo röplabdázó fegyveres támadás áldozata lett

Fotó: Facebook / KHG KNRC

Julia Azevedo fegyveres támadás áldozata lett

Julia Azevedo 2025 novemberében az édesapjával tartott hazafelé Rio de Janeiróban, amikor a fegyveresek megtámadták az autójukat. Az egyik lövedék áthatolt a járművön, majd hátba találta a röplabdázót – írja a Sonline.hu.

Tegnap este újjászülettem

– fogalmazott az eset után a közösségi oldalán a röplabdázó.

Hazafelé menet olyasmit éltem át, amiről sosem gondoltam volna, hogy megtörténhet velem: meglőttek. Először is szeretnék mindenkit megnyugtatni: jól vagyok. A golyó a hátamon keresztül hatolt be, de hála Istennek, nem érte el a gerincvelőmet – mindössze 1 milliméterrel kerülte el a gerincemet, és nem sértett meg egyetlen szervet sem.

A brazil sportoló kiemelte, hogy kiváló ellátásban részesült a kórházban.

Az élet a legdrágább kincsünk, az enyémet pedig tegnap csoda mentette meg. Isteni védelem alatt állok, és ahogy MINDIG MONDOM: az életem megy tovább. Köszönöm Istennek az új esélyt és köszönöm mindannyiótoknak a folyamatos szeretetet

– zárta korábbi bejegyzését Julia Azevedo, aki a történtek után mindössze három nappal, kerekesszékben ülve már akkori csapata a Tijuca mérkőzésén szurkolt.