Sótonyi játékosként 190 alkalommal szerepelt a férfi kézilabda-válogatottban, edzőként pedig az elmúlt években meghatározó szerepet játszott a magyar utánpótlás fejlődésében. A junior válogatottal 2023-ban világbajnoki ezüstérmet szerzett, idén pedig története első Eb-aranyát nyerte meg, miközben a NEKA élvonalbeli csapatával is stabil munkát végzett. A felnőtt válogatottal is van tapasztalata: 2014 és 2016 között másodedzőként, majd 2017 és 2019 között a B-válogatottat vezette.

Sótonyi László a férfi kézilabda-válogatott új szövetségi kapitánya

Fotó: Magyar Kézilabda Szövetség/Facebook

Megvan a férfi kézilabda-válogatott új szövetségi kapitánya

Az MKSZ elnöke, Ilyés Ferenc szerint a Szerbia elleni elveszített világbajnoki selejtező után egyértelművé vált, hogy változásra van szükség a válogatott élén. Úgy fogalmazott, Sótonyi elhivatottsága és az utánpótlásban elért eredményei garanciát jelenthetnek arra, hogy a felnőttcsapat is sikeresebb útra lépjen. A szakember főállású kapitányként dolgozik majd, ezért távozik a NEKA kispadjáról, ugyanakkor férfi szakágvezetőként továbbra is kapcsolatban marad az akadémiával.

Nagy László, az MKSZ elnökségi tagja hangsúlyozta, hogy a válogatott nehéz helyzetből indul, hiszen a januári világbajnokságról lemaradt. Az első komoly feladat a novemberi Európa-bajnoki selejtezők sikeres megvívása lesz Montenegró, Koszovó és később a Feröer-szigetek ellen, hiszen a 2028-as Eb-re való kijutás jelentheti az első lépést az olimpiai remények életben tartásához.

Sótonyi László pályafutása csúcsának nevezte a kinevezést. Elismerte, hogy a felnőtt válogatott irányítása egészen más kihívás, ugyanakkor bízik abban, hogy eddigi tapasztalatai megfelelő alapot adnak a munkához. Kiemelte: kiemelten fontosnak tartja a klubokkal való szoros együttműködést és azt, hogy minél több magyar játékos rendszeresen magas szinten, akár a Bajnokok Ligájában szerepeljen. Célja egy versenyképes válogatott felépítése, amely első lépésként kivívja a részvételt a következő Európa-bajnokságon, és ezzel esélyt teremt arra, hogy harcban maradjon a 2028-as olimpiai kvalifikációért.