Hatalmas volt Battai Sugár Katinka, Szűcs Luca, Spiesz Anna és Katona Renáta öröme a hongkongi vívó-világbajnokság döntőjét követően. A magyar női kardcsapat három év után jutott be újra a torna fináléjába, ahol Kína ellen szenzációs fordítással nyert. A lányok arcáról – teljesen érthető módon – le sem lehetett törölni a mosolyt az aranyérem megszerzése után.

A világbajnok magyar női kardcsapat szenzációs fordítással nyert Kína ellen

Fotó: Facebook/FIE - International Fencing Federation

A világbajnoki döntő első etapját követően még 5:2-re a kínaiak vezettek, sőt, a második asszó már 10:3-as kínai előnnyel zárult. A magyar csapat feltámadás Szűcs Luca parádés vívásával kezdődött – aki 12:3-ra hozta a harmadik etapot. Négy asszó után pedig már a magyar négyes vezetett 20:18-ra. Az utolsó etap 40:37-es magyar vezetéssel kezdődött, a végén pedig 45:41-re győztek a mieink – megszerezve ezzel 2022 és 2023 után a harmadik aranyérmet.

Battai Sugár Katinka, Szűcs Luca, Spiesz Anna és Katona Renáta egymás nyakába ugrottak a döntő megnyerése után, majd a pást mellett széles mosollyal az arcukon pózoltak – csakúgy, mint nem sokkal később a dobogó legfelső fokán.

Fotókon a magyar női kardcsapat döntője és az azt követő ünneplés: