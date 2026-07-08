A waterpolo.hu beszámolója szerint Varga Zsolt nem várta meg a magyar válogatott keretének kijelölésével a szerdától péntekig esedékes, horvátokkal közös kétkapus gyakorlásokat: ezeket inkább már a kijelölt csapat játékának csiszolására használja, míg – két kivétellel – a most kimaradtak még pihenhetnek egy keveset, mielőtt újraindul a klubszezon.

Vogel Soma ezúttal is hiányzik a magyar válogatott keretéből

Fotó: waterpolo.hu

A névsorral kapcsolatban a szövetségi kapitány megjegyezte, hogy az előttünk álló időszakban azt a stratégiát próbálja meg tovább tesztelni, hogy egy klasszikus centerrel mennek, viszont most lesz hat másik, aki szintén be tud menni ebbe a pozícióba, és így próbálnak rést ütni a pajzson.

A gárda törzstagjai közül – a szingapúri vb-hez hasonlóan – ezúttal is hiányozni fog Vogel Soma. Varga Zsolt ezzel kapcsolatban közölte, a világ- és Európa-bajnok kapus családi okok miatt kérte, hogy hadd maradjon itthon.

A magyar férfi vízilabda-válogatott július 12-én, vasárnap indul a föld túlsó felére – először Brisbane-ben, a 2032-es olimpia helyszínén vesz részt egy felkészülési tornán, majd Sydneyben jön a Világkupa-döntő. Ott július 23-án, csütörtökön, magyar idő szerint 12.15-től vívja a negyeddöntőt a horvátokkal. Varga Zsolt együttese a spanyol–ausztrál ágon található, míg a másik két párharc az olasz–grúz és a görög–montenegrói összecsapás.