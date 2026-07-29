A magyar női kardcsapa 45–41-re legyőzte Kínát a hongkongi világbajnokság döntőjében, ezzel megszerezte a magyar küldöttség harmadik érmét. A győztes csapat tagjaként Szűcs Luca pályafutása harmadik világbajnoki aranyérmét ünnepelhette, a helyszínen pedig párja, a szintén kardvívó Sebastian Patrice szurkolt neki, aki a siker után egy meglehetősen sejtelmes üzenettel gratulált szerelmének.

Szűcs Luca már háromszor vb-győztes a magyar női kardcsapattal Fotó: Czeglédi Zsolt

Szűcs Luca szerelme nyakába ugrott a vb-döntő után

A magyar női kardcsapatnak nemcsak itthonról, hanem a hongkongi helyszínen is rengetegen szurkoltak. A lelátón ott volt Szűcs Luca párja, a francia válogatott kardvívó Sebastian Patrice is, aki a döntő teljes ideje alatt hangosan biztatta szerelmét. A finálé megnyerése után Szűcs Luca az elsők között rohant oda hozzá, a nyakába ugrott, a megható pillanatot pedig a kamerák is megörökítették.

Patrice később Instagram-sztorijában is megemlékezett a győzelemről – IDE kattintva tudod megtekinteni –, amelyhez mindössze ennyit írt:

A feleségem háromszoros világbajnok. Nem is lehetnék ennél büszkébb.

A bejegyzés azért is keltett feltűnést, mert bár ismert, hogy Szűcs Luca tavaly Párizsba költözött szerelméhez, és azóta több közös fotót is megosztottak, arról eddig nem érkezett hír, hogy eljegyezték vagy összeházasodtak volna. Patrice megfogalmazása így könnyen arra utalhat, hogy a pár már kimondta a boldogító igent, ezt azonban egyelőre egyikük sem erősítette meg nyilvánosan.