Varga Zsolt az Origo Sportnak adott interjúban beszélt a horvátok szokatlan keretéről, az ausztrálok elleni fizikailag rendkívül megterhelő elődöntőről, a görögök elleni finálé tanulságairól, a sorozatban megszerzett harmadik világversenyes ezüstérem jelentőségéről, valamint arról is, milyen várakozásokkal tekint a jövő évi, hazai rendezésű világbajnokság elé.

Varga Zsolt kiadta a parancsot: minden téren fejlődni kell

Fotó: waterpolo.hu

Szokatlanságok és nehézségek a világkupán

A világkupa negyeddöntőjében az olimpiai ezüstérmes horvát válogatott jött szembe, amely nagyrészt az U20-as Európa-bajnokságra készülő keretével érkezett Sydneybe. Bár a kisebb tornákon nem ritka, hogy a csapatok kísérleteznek, ilyen mértékű fiatalítás ritkán fordul elő.

„Összességében mindenkinek van egy elképzelése arról, hogyan készül fel a következő világversenyekre, és mit enged meg a csapatának, a játékosainak – mondta Varga Zsolt az Origo Sportnak. – Egyébként voltak felnőttjátékosok is a horvát keretben, tehát azért valamennyire meg volt erősítve. Nekik ebből a szempontból lehetett egy jó felkészülés, de mi is voltunk már Zágrábban egy relatíve fiatalabb csapattal, ami komoly kihívást jelentett az ellenfeleknek. Ennek is megvan a helye, és előfordulhat akár egy komolyabb világversenyen is, hogy valaki stratégiai szempontból egy fiatalabb csapattal szerepel.”

Az 54 esztendős szakember szerint kívülről nehéz megítélni, milyen megfontolások vezették a horvátokat.

„Őket kellene megkérdezni, hogy stratégiai szempontból mik voltak azok a tényezők, amelyek alapján így döntöttek. Benne lehetett a pihentetés, a fiatalok építése, sok minden szakmai szempontból. Ha pedig valaki egyszerűen azt mondta, hogy nincs kedve jönni, azt sem nekünk kell számon kérni, hanem a saját szövetségüknek. Azt, hogy ez mit jelent a világkupa presztízsére nézve, én nem tudom eldönteni.”

A magyar válogatott az elődöntőben a házigazda ausztrálokkal találkozott, akik hosszabb ideje készülhettek együtt, ráadásul hazai közönség előtt játszottak. Varga Zsolt szerint ez fizikailag is komoly kihívást jelentett.