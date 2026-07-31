Gyászol az ország egyik legnagyobb kézilabda klubja, a PICK Szeged. Elhunyt a csapat nagy szurkolója, Várkonyi Gábor, akit a sporton kívül is sokan ismertek kisfia, Bende története miatt. A gyermek nyitott gerinccel született, de a férfi és párja, Bea örökbe fogadták őt és mindent megadtak neki. A közösségi médiában pedig rendszeresen beszámoltak a gyermek életéről és gyógyulásáról.

Elhunyt Várkonyi Gábor, a PICK Szeged nagy szurkolója, a kis Bende apukája

Fotó: Marc Ignacio / Unsplash

Elhunyt Várkonyi Gábor

Elhunyt Várkonyi Gábor, férj, édesapa, csapatunk nagy szurkolója, Mézi-kupa-győztes

– közölte a közösségi oldalán az OTP Bank-PICK Szeged.

Várkonyi Gábor fiatal kora óta annak a szurkolói csoportnak a tagja volt, amely már órákkal a kezdés előtt elfoglalta helyét a lelátón, hétközben pedig gyűjtötte a pénztárgépszalagot, hogy a nagy meccsek előtt a pályára dobhassa azokat.

Őszinte, jó szívű ember volt

Ünnepelt ha nyertünk, szomorú volt ha veszítettünk. A meccs után a legendás lenti büfében a barátokkal kitárgyalták a meccset, megbeszélték, hogy mi volt a jó, vagy mi volt a gond, ha nem ment a játék. Őszinte, jó szívű ember volt

– olvasható a bejegyzésben

Kisfia, Bende életét sokan követik

A férfi sokaknak kisfia története miatt lehet ismerős. Bende nyitott gerinccel született, Gábor és párja, Bea azonban örökbefogadták őt, családot teremtettek neki, és mindent megadtak, amiről egy gyerek álmodhat. Egy közösségi oldalon keresztül pedig rendszeresen beszámoltak a kisfiú életéről, gyógyulásáról.

Mezt küldtünk nekik, 2022-ben pedig Gábor és kisfia adhatta át Bánhidi Bencének a 330-as feliratú mezt, kapitányunk ekkor vette át a vezetést a házi BL-góllövőlistán. Megható pillanatok voltak ezek

– emlékezett vissza a kézilabda klub.

Sokan imádkoztak érte

Várkonyi Gábor idén még pályára lépett a Mézi-kupán, sőt, a Szögedi Köménymag csapatával meg is nyerte azt. Napokkal ezelőtt viszont a családja egy felhívást tett közzé, hogy mindenki imádkozzon érte, mert nincs jól.