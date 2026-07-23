Tétmeccsen a 2025-ös szingapúri férfi vízilabda-világbajnokság negyeddöntőjében találkozott egymással a magyar és a horvát válogatott, akkor Varga Zsolt együttese 18–12-es győzelemmel jutott be a legjobb négy közé – majd a szerbek legyőzését követően kikapott a spanyoloktól a fináléban. A mostani összecsapás azonban nagyban különbözött a tavalyitól, a horvátok ugyanis szinte teljesen lecserélték az akkori rutinos keretet – egyetlen játékos maradt a magyarok ellen látott vb-negyeddöntős csapatból –, és az U20-as Európa-bajnokságra készülő fiatalokkal utaztak el Sydneybe a világkupa szuperdöntőjére. Óriási tétje azért nincs ennek a tornának, az első három helyezett a jövő évi, budapesti vb-re kvalifikálhat – amelyen a mieink rendezőként biztosan ott lesznek –, a következő, 2027-es viadalon azonban a győztes szerzi meg az első kvótát a Los Angeles-i olimpiára.

Zalánki Gergőék hozták a kötelezőt a férfi vízilabda világkupa negyeddöntőjében a megfiatalított horvát csapat ellen

Fotó: David Gray/AFP

Hiába tűnt toronymagas esélyesnek a magyar együttes, a horvátok alaposan meglepték a kezdéssel Varga Zsolt fiait, akik közül csak az első négy magyar gólból hármat vállaló Fekete Gergő tudott lépést tartani. Az első negyedet uraló hátrányt végül sikerült döntetlenre menteni a játékrész végére, a második elején pedig először vezetett a magyar csapat Manhercz Krisztián góljával. Ekkor mindkét oldalon megjelent a kapkodó játék, az előny azonban a mieinknél volt a nagyszünetben (9–8). A fordulás után már jobban kinyílt az olló a két csapat között, s végül 16–11-es győzelemmel meglett a továbbjutás.

A magyar válogatott az elődöntőben Ausztráliával találkozik,

a házigazda ugyanis óriási meglepetésre ötméteresekkel legyőzte Spanyolországot. A világbajnoki címvédő a harmadik negyedben már négy góllal is vezetett, az ausztrálok azonban innen is felálltak és a szétlövésben jobban koncentráltak.

Az így elhúzódó végjáték miatt kezdődött húszperces késéssel a mieink összecsapása.

A Magyarország–Ausztrália elődöntőt szombaton 10.30-tól játsszák, a másik ágon olasz–görög párharcot rendeznek. Érdekesség, hogy a magyar és az ausztrál csapat a tornára való felkészülés jegyében a múlt héten összecsapott egymással: akkor 20–11-es magyar siker született.