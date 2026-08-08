A futbox első pillantásra totális őrültségnek tűnik. A pályán egyszerre zajlik a futballmérkőzés és a bunyó, ráadásul nem akkor tör ki az igazán nagy verekedés, amikor elszabadulnak az indulatok, hanem akkor, amikor azt a szabályok megengedik. Nem csoda, hogy sokan már most a világ legőrültebb sportágának nevezik.
A futball és a boksz ötvözete nem új keletű
Az Origo Sporton korábban az Oroszországból származó őrületről, a pofozóversenyekről is beszámoltunk – a különös sportágnak Szabó Franciska személyében magyar klasszisa van –, de a futbox még a Power Slap-viadalokon is túltesz. Bár a közösségi médiában az utóbbi időben kapták fel, a futbox nem teljesen új találmány. A sportág gyökerei 2020-ig vezethetők vissza, amikor Argentínában megszületett az ötlet, hogy a futballt és a küzdősportokat egyetlen látványos versenyszámmá gyúrják össze.
A futboxot egyesek az olasz Calcio Storicóhoz hasonlítják, amely a 16. századból származik, és a futballt meg a rögbit elegyíti a birkózással. Firenzében a mai napig ápolják az ősi hagyományt, az évente megrendezett összecsapások során a testi épséget nem kímélve küzdenek egymással a csapatok.
Mitől különleges a futbox?
Ami a futboxot illeti, az argentinok őrült ötletére Ukrajnában is felfigyeltek, ahol küzdősport-edzők továbbfejlesztették a koncepciót. Az alkotók célja nem profi bajnokságok létrehozása, hanem egy extrém szórakoztató sport megalkotása volt, amely egyszerre nyújt futballélményt és harcművészeti izgalmakat.
A futboxban kétféle felállás is létezik. Előfordulhat hagyományos, 11 fős csapat, amelyben hat labdarúgó és öt harcos kap helyet, de létezik nyolcfős változat is. A játékosok bokszkesztyűt és fejvédőt viselnek – bár az interneten terjedő felvételeken néhányan még ilyet sem használnak. A legnagyobb érdekesség akkor következik, amikor szabálytalanság történik. A hagyományos futballban ilyenkor szabadrúgást ítél a bíró, az elkövető sárga vagy piros lapot kaphat.
A futboxban ez nem így megy, ugyanis a sértett játékos kihívhatja ellenfelét egy egyperces ökölharcra.
A többiek ilyenkor félreállnak, a felek pedig bunyóval rendezik a vitát.
Persze azért nem teljesen szabály nélküli a harc. Tilos harapni, szemet támadni vagy tarkóra ütni, de ezen kívül az egyenesek, a horgok és a felütések is megengedettek. Miután lejár az egy perc, a mérkőzés egyszerűen folytatódik tovább.
Felrobbantotta az internetet a futbox
Nem véletlen, hogy a futbox-szal kapcsolatos videók villámgyorsan bejárták a világhálót. A közösségi és videómegosztó oldalakon többmilliós nézettséget értek el azok a felvételek, amelyeken valaki előbb kiütésközeli állapotba kerül, majd néhány másodperccel később már labdát vezet vagy gólt ünnepel.
A hajmeresztő sportágat illetően természetesen megoszlanak a vélemények. Vannak, akik szerint ez minden idők legjobb találmánya, mások viszont úgy vélik, túlságosan veszélyes ahhoz, hogy komolyan lehessen venni.
Egyesek a futboxot a futball UFC-változatának tartják,
mások arra világítottak rá, hogy legalább nem a bírón vezetik le a feszültséget a játékosok. Akadt olyan humoros elmélet is, miszerint a vb-döntőben balhézó argentin futballisták is a futbox segítségével készültek fel a tornára.
A futbox lényege a szórakoztatás és a megbotránkoztatás
Az extrém sportág egyszerre szólítja meg a futball és a küzdősportok rajongóit, ráadásul tökéletesen illeszkedik a közösségi média világába. Azok, akik szeretik az MMA-t vagy a bokszot, a bunyók miatt nézik, a futballszurkolók pedig kíváncsiak arra, hogyan lehet két teljesen eltérő sportágat egybegyúrni. Manapság a világhálón a néhány másodperces videók tarolnak – főként a fiatalok körében –, a futbox küzdelmeiből pedig látványos jeleneteket lehet összevágni, melyek könnyedén megragadhatják az internetezők figyelmét.
A futbox megalkotóinak a szórakoztatás a legfőbb szempontja,
nem olimpiai sportágat szerettek volna létrehozni – még hivatalos játékidő sincs minden mérkőzésre meghatározva. Inkább egy akciódús, felnőtteknek szóló extrém eseményként tekintenek rá, amelyben a versengés, a fizikai küzdelem és a show egyaránt fontos szerepet kap.
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