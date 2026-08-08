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Felrobbantotta a közösségi oldalakat egy teljesen őrült sportág, amely a labdarúgást és a küzdősportokat ötvözi. A futboxban a focisták bokszkesztyűben püfölik egymást, majd néhány másodperccel később már ugyanazzal a lendülettel indulnak gólt szerezni. Első látásra úgy tűnik, mintha összekeverték volna a futballt az ökölvívással és az MMA-val, azonban ez az eszelős sportág már egy ideje létezik, népszerűsége pedig egyre nagyobb méreteket ölt.

A futbox első pillantásra totális őrültségnek tűnik. A pályán egyszerre zajlik a futballmérkőzés és a bunyó, ráadásul nem akkor tör ki az igazán nagy verekedés, amikor elszabadulnak az indulatok, hanem akkor, amikor azt a szabályok megengedik. Nem csoda, hogy sokan már most a világ legőrültebb sportágának nevezik.

A futballt és a küzdősportokat ötvöző futbox a világ legőrültebb sportága
A futballt és a küzdősportokat ötvöző futbox a világ legőrültebb sportága
Fotó: thesun.co.uk/sport/

A futball és a boksz ötvözete nem új keletű

Az Origo Sporton korábban az Oroszországból származó őrületről, a pofozóversenyekről is beszámoltunk – a különös sportágnak Szabó Franciska személyében magyar klasszisa van –, de a futbox még a Power Slap-viadalokon is túltesz. Bár a közösségi médiában az utóbbi időben kapták fel, a futbox nem teljesen új találmány. A sportág gyökerei 2020-ig vezethetők vissza, amikor Argentínában megszületett az ötlet, hogy a futballt és a küzdősportokat egyetlen látványos versenyszámmá gyúrják össze

A futboxot egyesek az olasz Calcio Storicóhoz hasonlítják, amely a 16. századból származik, és a futballt meg a rögbit elegyíti a birkózással. Firenzében a mai napig ápolják az ősi hagyományt, az évente megrendezett összecsapások során a testi épséget nem kímélve küzdenek egymással a csapatok.

Players fight during the final match of the Calcio Storico Fiorentino, a traditional 16th century renaissance ball game, between the Azzurri of Santa Croce and the Rossi of Santa Maria Novella, at Piazza Santa Croce in Florence on June 24, 2026. (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP)
A Calcio Storico során keményen összecsapnak egymással a résztvevők
Fotó: ALBERTO PIZZOLI / AFP

Mitől különleges a futbox?

Ami a futboxot illeti, az argentinok őrült ötletére Ukrajnában is felfigyeltek, ahol küzdősport-edzők továbbfejlesztették a koncepciót. Az alkotók célja nem profi bajnokságok létrehozása, hanem egy extrém szórakoztató sport megalkotása volt, amely egyszerre nyújt futballélményt és harcművészeti izgalmakat.

A futboxban kétféle felállás is létezik. Előfordulhat hagyományos, 11 fős csapat, amelyben hat labdarúgó és öt harcos kap helyet, de létezik nyolcfős változat is. A játékosok bokszkesztyűt és fejvédőt viselnek – bár az interneten terjedő felvételeken néhányan még ilyet sem használnak. A legnagyobb érdekesség akkor következik, amikor szabálytalanság történik. A hagyományos futballban ilyenkor szabadrúgást ítél a bíró, az elkövető sárga vagy piros lapot kaphat. 

A futboxban ez nem így megy, ugyanis a sértett játékos kihívhatja ellenfelét egy egyperces ökölharcra. 

A többiek ilyenkor félreállnak, a felek pedig bunyóval rendezik a vitát.

Persze azért nem teljesen szabály nélküli a harc. Tilos harapni, szemet támadni vagy tarkóra ütni, de ezen kívül az egyenesek, a horgok és a felütések is megengedettek. Miután lejár az egy perc, a mérkőzés egyszerűen folytatódik tovább.

Felrobbantotta az internetet a futbox

Nem véletlen, hogy a futbox-szal kapcsolatos videók villámgyorsan bejárták a világhálót. A közösségi és videómegosztó oldalakon többmilliós nézettséget értek el azok a felvételek, amelyeken valaki előbb kiütésközeli állapotba kerül, majd néhány másodperccel később már labdát vezet vagy gólt ünnepel.

A hajmeresztő sportágat illetően természetesen megoszlanak a vélemények. Vannak, akik szerint ez minden idők legjobb találmánya, mások viszont úgy vélik, túlságosan veszélyes ahhoz, hogy komolyan lehessen venni. 

Egyesek a futboxot a futball UFC-változatának tartják, 

mások arra világítottak rá, hogy legalább nem a bírón vezetik le a feszültséget a játékosok. Akadt olyan humoros elmélet is, miszerint a vb-döntőben balhézó argentin futballisták is a futbox segítségével készültek fel a tornára.

A futbox lényege a szórakoztatás és a megbotránkoztatás

Az extrém sportág egyszerre szólítja meg a futball és a küzdősportok rajongóit, ráadásul tökéletesen illeszkedik a közösségi média világába. Azok, akik szeretik az MMA-t vagy a bokszot, a bunyók miatt nézik, a futballszurkolók pedig kíváncsiak arra, hogyan lehet két teljesen eltérő sportágat egybegyúrni. Manapság a világhálón a néhány másodperces videók tarolnak – főként a fiatalok körében –, a futbox küzdelmeiből pedig látványos jeleneteket lehet összevágni, melyek könnyedén megragadhatják az internetezők figyelmét.

A futbox megalkotóinak a szórakoztatás a legfőbb szempontja, 

nem olimpiai sportágat szerettek volna létrehozni – még hivatalos játékidő sincs minden mérkőzésre meghatározva. Inkább egy akciódús, felnőtteknek szóló extrém eseményként tekintenek rá, amelyben a versengés, a fizikai küzdelem és a show egyaránt fontos szerepet kap.

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