Kemény Dénes 2000 és 2008 között sorozatban háromszor nyerte meg az olimpiát a férfi vízilabda-válogatottal. A 72 éves szakember eleinte nem is akart szövetségi kapitány lenni, de édesapja, Kemény Ferenc – aki akkoriban az utánpótlásban tevékenykedett – előre látta, hogy fia teljes mértékben alkalmas lesz a posztra. Kemény Dénes klasszis vízilabdázókkal dolgozhatott együtt, a kapitány és játékosai között olyan erős szövetség alakult ki, amely nélkül a történelmi sikerek nem jöhettek volna létre.

Kemény Dénes három olimpiai aranyérmet nyert a férfi vízilabda-válogatottal

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Kemény Dénes mindig a csapatérdeket tartotta szem előtt

A magyar válogatott játékosai és kapitánya között rendkívül erős volt a lelki kötődés, ám Kemény Dénesnek többször is súlyos döntéseket kellett meghoznia. Ilyen volt az, amikor legfőbb támogatójának, Szívós Istvánnak a fiát, Mártont kihagyta a csapatból, így ő nem lett olimpiai bajnok.

„Szakmai hitem szerint, a csapatérdek mentén hoztam meg ezeket a döntéseket. De eközben – akár Szívós Marcira gondolunk, akár más játékosokra – akik nem kerültek be az olimpiai keretekbe, velük szemben óriási sportemberi felelősséget éreztem és érzek a mai napig, hiszen a döntésem kihatással volt a karrierjükre” – árulta el a Magyar Nemzetnek adott interjújában Kemény Dénes, aki azt is elmondta, volt-e olyan döntése, amit kapitányként megbánt.

„Mindig azt a csapatot állítottam össze, amelyről aktuálisan úgy éreztem, hogy a legerősebb, így ilyenfajta megbánásra nincs okom.

Azt bánom, ha valakivel megromlott a kapcsolatom egy döntés miatt. Nem mindig tudtam előre, ki hogyan reagál majd,

de megesett, hogy már abban a pillanatban tudtam, hogy megváltozott valami, amikor megosztottam a döntést az illetővel. Van, akivel idővel fölpuhult az ellenérzés, és van, akivel megmaradt az eltávolodás” – tette hozzá.

Kemény Dénesnek egyes játékosokkal megromlott a kapcsolata

Fotó: KHALED DESOUKI / AFP

Kemény Dénes Benedek Tiborról is megszólalt

A tragikus sorsú Benedek Tiborról is megszólalt az interjúban Kemény Dénes, aki fontos tényt szögezett le minden idők egyik legjobb vízilabdázójáról. Benedekről az terjedt el, miszerint a szorgalma volt az elsődleges erénye, azonban a háromszoros olimpiai bajnok kapitány szerint ez az állítás nem teljesen fedi a valóságot.

Félrevezető ez a Tibiről terjedő gondolatvilág, mert azt az érzetet kelti, mintha nem lett volna tehetséges. Egy frászt nem volt az! Különben sose lett volna háromszoros olimpiai bajnok.

Persze lehet, hogy Kásás tehetségesebb volt, de Tibi is fantasztikus képességű vízilabdázó volt. Ha pedig más esetleg ösztönösen tehetségesebb volt, de neki meg több volt a szorgalma, akkor az döntetlen. A szorgalom az egyik legfontosabb tehetség” – szögezte le Kemény Dénes.