Lékai Máté a közösségi oldalán közzétett egy képet, a posztszövegben pedig már előre jelezte, hogy különleges szezon következik: a bejegyzéshez a „Last Dance”, vagyis „Utolsó tánc” szöveget írta. Most pedig egyértelművé tette, mire gondolt.

Lékai Máté tavaly januárban a világbajnokságon is pályára lépett

Fotó: Anne-Christine Poujoulat / AFP

„Azt, hogy kerek harminc évnyi kézilabdázás után minden bizonnyal ez lesz a karrierem utolsó szezonja” – mondta Lékai Máté a Ferencváros honlapjának adott interjúban.

Lékai számára a döntés nem egyik napról a másikra született meg. Elmondása szerint már a nyáron komolyan foglalkoztatta a visszavonulás gondolata, ám végül úgy érezte, nem szeretné ilyen körülmények között lezárni három évtizedes pályafutását.

„Úgy érzem, eljött az ideje, a testem is ezt mondja” – árulta el.

​Lékai Máté az idény végén visszavonul?

A Fradi klasszisa ugyanakkor még egyszer meg akarja adni magának azt a lehetőséget, hogy úgy fejezze be a karrierjét, ahogyan ő szeretné. Ezért vállalta el az újabb szezont – immár annak tudatában, hogy minden mérkőzésnek, minden edzésnek és minden pillanatnak különleges súlya lehet.

„A fejemben az szerepelt, hogy ezt az évet még lejátszom, úgy akarom befejezni ezt a hosszú utat, ahogyan én szeretném”

– folytatta a 38 éves klasszis.

Lékai számára alighanem a nyári felkészülés is más jelentőséget kapott. A fizikai munka sosem tartozott a kézilabdázók kedvenc részei közé, de ő pontosan tudja, hogy a sikeres szezonhoz ez is elengedhetetlen.

„Akár húsz, akár harmincnyolc éves az ember, ezt az időszakot túl akarja élni, de közben persze megcsinálja azt, amit kell.”

Most azonban már a mérkőzéseké a főszerep. Pénteken indul a bajnokság, ráadásul rögtön fontos találkozóval, miközben Lékai a csapaton belül nemcsak játékosként, hanem mentorként és vezérként is kulcsszerepet tölthet be.

A Fradi kerete jelentősen átalakult, sok fiatal játékos érkezett, akiknek komoly ugrást jelent az NB I/B után a legmagasabb osztály. Lékai szerint azonban éppen ez lehet számukra életük egyik legnagyobb lehetősége. A rutinos játékosokra így az eredmények mellett az is vár, hogy segítsék az új generáció beilleszkedését.